Dei nuovi colpi di scena movimenteranno le trame delle prossime puntate della soap opera Una vita, in programma su Canale 5 tra qualche settimana. Dagli spoiler provenienti dalla Spagna, si evince che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) sarà in procinto di smascherare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Dopo essere stati colti in flagrante dalla domestica Agustina (Pilar Barrera), l’avvocato e la brasiliana dovranno guardarsi le spalle dalla nuova darklady di Acacias 38, la quale è sempre più sospettosa e convinta che colui che ama si veda in segreto con Marcia, dunque non perderà tempo per fare delle indagini.

Per avere una risposta ai suoi dubbi, ancora una volta Genoveva si servirà della complicità di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro).

Una vita, spoiler: Felipe e Marcia si vedono di nascosto

Nel corso dei prossimi episodi italiani dello sceneggiato, Felipe e Marcia purtroppo non potranno coronare il loro sogno d’amore dopo essersi ricongiunti. A interrompere le nozze dell’avvocato e la brasiliana sarà Santiago Becerra (Aleix Melé), un uomo che dopo aver messo piede ad Acacias 38 sosterrà di essere il marito della fanciulla di colore. Marcia si rassegnerà all’idea di doversi allontanare per forza da Alvarez Hermoso, anche se continuerà ad amarlo e a non darsi pace per quanto accaduto. La giovane soprattutto non riuscirà a capire come mai l’uomo che ha sposato è vivo, poiché lo considerava morto.

Non passerà molto tempo per vedere Felipe e Marcia intraprendere una tresca clandestina: quest’ultima però al momento potrà vedere l’avvocato in segreto poiché suo marito non la costringerà a concedersi a lui.

Agustina minacciata da Alvarez Hermoso, Genoveva ordina a Ursula di controllare Marcia

A complicare la situazione ci penserà Agustina, che casualmente vedrà il suo padrone Felipe scambiarsi un bacio con Marcia: l’anziana inserviente dopo aver riunito i tasselli del puzzle non farà fatica a capire che i due sono diventati amanti.

A questo punto il vedovo di Clelia non perderà tempo per minacciare la sua domestica, per farle mantenere il silenzio sulla questione. Intanto lo strano atteggiamento di Felipe desterà dei sospetti a Genoveva, che comincerà a chiedersi per quale motivo il legale sia di buon umore.

La darklady intimorita dall’idea che l’avvocato e Marcia in realtà stiano continuando a vedersi, non si limiterà soltanto a ordinare a Ursula di controllare ogni movimento della brasiliana.

In particolare Salmeron esigerà che l’ex istruttrice scambi qualche parola con Agustina, con l’obiettivo di scoprire se quest’ultima è a conoscenza di una probabile relazione extraconiugale tra Sampaio e Felipe.