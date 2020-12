Il Grande Fratello Vip 2020 si ferma il 25 dicembre. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo venerdì sera non ci sarà il classico appuntamento in prima serata con il reality show condotto da Alfonso Signorini che sta riscuotendo anche quest'anno un buon successo di pubblico su Canale 5. A confermare il cambio programmazione del reality show è stato il presentatore stesso del reality, durante l'ultima puntata in diretta trasmessa lunedì sera.

Cambio programmazione Grande Fratello Vip: salta il 25 dicembre e Alfonso Signorini conferma

"A Natale non andremo chiaramente in onda, anche noi vogliamo mangiare il panettone con i nostri cari", ha dichiarato Signorini nel corso della puntata serale del Grande Fratello Vip durante il momento in cui annunciava ai telespettatori da casa che non ci sarebbe stato l'appuntamento di venerdì 25 dicembre.

Al posto del reality show è confermata la messa in onda del film "Un Natale da chef" con Massimo Boldi. Tuttavia, per chi non potrà fare a meno di seguire le vicende dei "Vipponi" reclusi nella casa più spiata d'Italia, ci sarà sempre la possibilità di collegarsi sul canale free Mediaset Extra.

La diretta 24 ore su 24 del GF Vip, infatti, sarà comunque assicurata anche durante il giorno di Natale sia in televisione sul canale 55 del digitale terrestre che in streaming online sul sito web ufficiale del reality show Mediaset.

L'appuntamento con il GF Vip ritorna il 28 dicembre

Un Natale che si preannuncia "speciale" per i concorrenti protagonisti di questa quinta edizione, che lo passeranno lontani dalle loro famiglie e dai loro affetti più cari.

Tuttavia, per la giornata di venerdì 25 dicembre, gli autori della trasmissione di Signorini stanno mettendo a punto una serie di sorprese per far sì che i "Vipponi" passino questa giornata di festa sentendo comunque la vicinanza e l'affetto dei loro parenti.

Sebbene sia stato confermato da Signorini il cambio programmazione del 25 dicembre e il fatto che la puntata non vada in onda su Canale 5, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip ritornerà nuovamente in diretta lunedì 28 dicembre e le anticipazioni rivelano che ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal gioco.

Confermato lo speciale di Capodanno del GF Vip

I concorrenti a rischio sono Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Uno di loro dovrà abbandonare la casa il prossimo lunedì sera e, in questo modo, non prenderà parte allo speciale GF Vip in programma per il 31 dicembre. In quel caso sarà un vero e proprio veglione di Capodanno, durante il quale parteciperanno tanti ospiti e cantanti, pronti a regalare una serata di spensieratezza a leggerezza al pubblico di Canale 5.