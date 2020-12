La soap opera di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno, che fatto il suo debutto su Canale 5 dallo scorso giugno 2020, continua ad incuriosire i telespettatori. Dagli spoiler relativi a ciò che succederà nelle trame italiane tra qualche settimana, si evince che Sanem Aydin (Demet Özdemir), a causa di un equivoco, colpirà in testa Can Divit (Can Yaman).

In poche parole, quando il fotografo si nasconderà dietro ai cespugli per non farsi vedere dalla talentuosa scrittrice, quest’ultima, convinta che si tratti di un orso non ci penserà due volte a difendersi. Il primogenito di Aziz approfitterà della situazione per farsi coccolare dalla sua ex fidanzata.

DayDreamer, spoiler turchi: Yigit incendia il capanno di Can

Nelle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Can, dopo essere stato lontano da Istanbul per un anno, farà ritorno in città per riabbracciare il padre Aziz (Ahmet Somers). Il fotografo farà di tutto per poter dimostrare a Sanem che la loro relazione in realtà è finita a causa di Yigit (Utku Ates). Per riuscire nel suo intento, il primogenito di Divit farà intendere all’editore di avere tra le mani il video che lo riprende mentre distrugge il manoscritto della sorella di Leyla.

A questo punto Yigit, deciso a fare qualsiasi cosa per impossessarsi dell’hard-disk in grado di smascherarlo, non avrà altra scelta se non quella di introdursi nel capanno in cui Can soggiorna.

Il fratello di Polen, non potendo mettere piede nella struttura, deciderà di innestare un incendio: le fiamme alte però non impediranno al fotografo di recuperare un vecchio foulard di Sanem, l’unico simbolo rimasto della loro tormentata storia d’amore. Quest’ultima, spiazzata dal gesto fatto dal suo ex fidanzato, non perderà tempo per medicargli il braccio ustionato.

Sanem fa perdere le sue tracce al fotografo, il fratello di Emre finge di essere svenuto

Successivamente la secondogenita di Mevkibe e Nihat e Can si metteranno alla ricerca di un ragazzino, scappato via di casa per fare un campeggio nel bosco. Sanem sceglierà di accompagnare il fotografo e dopo essere riusciti a far ricongiungere il teenager con la madre rimarranno da soli nelle boscaglie.

La scrittrice, quando Can si divertirà a prenderla in giro facendo perdere le sue tracce, lo colpirà in testa con un grosso ramo nella convinzione di essersi difesa da un orso.

Per concludere il figlio maggiore di Aziz, anche se perderà un po’ di sangue dalla ferita procurata da Sanem, inscenerà un finto svenimento con l’obiettivo di passare ancora altro tempo con la fanciulla che non ha mai smesso di amare.