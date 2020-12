Venerdì 11 dicembre è stata pubblicata una nuova intervista ad una ex dama di Uomini e donne. Anna Tedesco - che è stata protagonista del dating-show per anni - ha fatto chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale e ha anche confessato che la sua amicizia con Giorgio Manetti è finita in malo modo perché lui avrebbe parlato male di lei in presenza di altre persone.

Anna e Giorgio non sono più amici dopo Uomini e Donne

Come ha spiegato di recente in televisione Maria De Filippi, molti ex protagonisti di Uomini e Donne chiedono insistentemente alla redazione di poter rientrare in studio: alcuni vengono accontentati (come è successo con Riccardo Guarnieri), altri no, e questo scatena in loro delle forti reazioni.

Una storica protagonista del dating-show che di recente si è detta pronta a ritornare in trasmissione è Anna Tedesco. Quest'ultima è stata dama del Trono Over per più di due anni ed oggi, dopo un'assenza durata qualche mese, tornerebbe volentieri al suo posto nel parterre femminile.

L'abruzzese ha rilasciato un'intervista sui temi più "scottanti" del programma, e ha parlato senza filtri anche del controverso rapporto che ha instaurato con Giorgio Manetti quando entrambi facevano parte del cast. L'amicizia tra i due è stata spesso messa in dubbio sia da Gianni Sperti che da Gemma Galgani, entrambi convinti che potesse esserci un rapporto d'amore mai confessato.

Quando le è stato chiesto del suo legame attuale con il "gabbiano", Anna ha risposto: "È un tasto dolente.

Non ci siamo più sentiti. Alcune persone mi hanno detto che avrebbe parlato male di me".

L'interesse per il corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne

Accantonata la delusione per la fine dell'amicizia con Giorgio Manetti, oggi Anna si dice pronta a ripartire da se stessa e da un eventuale nuovo amore. L'ex dama potrebbe tornare a Uomini e Donne, anche perché ha confidato di essere ancora single ma di desiderare una persona al proprio fianco: "Mi manca l'amore.

Mio figlio vorrebbe che io avessi qualcuno, però non sono disposta ad accontentarmi".

Al giornalista che le ha chiesto se c'è qualche cavaliere del parterre che avrebbe la curiosità di conoscere meglio se tornasse nel programma, Tedesco ha risposto: "Mi piace Maurizio, ma non si toccano gli uomini delle altre donne in guerra".

Il signore in questione, infatti, è il 50enne che sta frequentando Gemma Galgani da circa un mese, e l'abruzzese non vorrebbe mai intromettersi in questo giovane rapporto per nessun motivo.

Possibile ritorno a Uomini e Donne per Anna e Valentina

Anna Tedesco non è l'unica che accetterebbe di tornare nel cast di Uomini e Donne dopo alcuni mesi di assenza. In un'altra intervista, infatti, anche Valentina ha fatto delle dichiarazioni propositive sul suo futuro in televisione.

Quando le è stato chiesto se tornerebbe nel dating-show per cercare l'amore dopo la delusione avuta da Germano Avolio, Autiero ha risposto: "Nella vita sono sempre disposta a rimettermi in gioco. La storia con lui è durata un mese e mezzo e ci siamo visti una decina di volte. Le lacrime sono dovute alla mia sensibilità e alle emozioni del momento".

Nelle prossime registrazioni (una è prevista per sabato 12 dicembre) non è da escludere che qualche storica protagonista torni ad occupare un posto nel parterre femminile, un po' come è accaduto con Riccardo Guarnieri qualche settimana fa: dopo la rottura con Ida Platano, il pugliese è rientrato in trasmissione per conoscere nuove dame e magari per trovare l'anima gemella.