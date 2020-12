Le anticipazioni della famosa soap opera Un posto al sole riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 14 a venerdì 18 dicembre, Marina Giordano interpretata dall'attrice Nina Soldano, tornerà a fidarsi di Roberto Ferri e non si renderà conto che l'uomo non è affatto sincero con lei. Ferri, infatti, continuerà ad escogiterà il suo piano e cercherà di non farsi notare da nessuno, soprattutto da Marina. Quest'ultima si allontanerà sempre di più da Fabrizio. Frattanto Cotugno continuerà a patire le pene d'amore nei confronti di Bice, mentre Niko cercherà di recuperare il tempo perso con suo figlio Jimmy.

Successivamente Alberto Palladini rimarrà assai deluso dall'atteggiamento del suo nuovo capo Barbara Filangieri.

Un posto al sole: Niko vuole recuperare il rapporto con Jimmy

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 14 al 18 dicembre, Patrizio sarà desideroso di avere un incontro con Rossella per chiarire la situazione, mentre Niko proverà in tutti i modi a recuperare il rapporto con suo figlio Jimmy, l'uomo avrà trascurato il giovane a causa di alcuni problemi personali e vorrà farsi perdonare. Nel frattempo Mariella sarà assai gioiosa e avviserà Guido di una piacevole novità, dopo averla ascoltata l'uomo, però, non gli darà molta soddisfazione e reagirà con freddezza. Allo stesso modo, Guido non sarà molto entusiasta neanche della visita di Sasà.

Alberto deluso dal suo capo

Marina si fiderà nuovamente di Roberto e cercherà il suo aiuto, ma sarà ignara del fatto che l'uomo non è sincero e cadrà nella sua trappola. Frattanto Alberto Palladini chiederà al suo capo Barbara di concedergli il mandato della vendita della villa di Marina, ma la donna rifiuterà. L'uomo sarà assai meravigliato e deluso dalla risposta della Filangieri e durante la giornata riceverà un'altra sorpresa: lo stipendio accreditatogli è molto più basso di ciò che si aspettava.

In seguito Rossella avrà in serbo una punizione crudele per Vittorio e Patrizio, ma ben presto la donna dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. Nel frattempo Jimmy e Bianca avranno in mente un particolare piano per trascorrere la sera di Natale insieme alla Terrazza. Successivamente Ferri continuerà ad agire all'oscuro di tutti, con la complicità di una sua vecchia amica.

Niko incontra Susanna

Fabrizio proporrà a Marina un modo per risollevare i Cantieri, ma la Giordano non vedrà di buon occhio il tentativo dell'uomo e si allontanerà da lui sempre di più. Più tardi Niko incontrerà Susanna e non reagirà molto bene: l'uomo sarà colto da mille pensieri e farà un'intensa riflessione sulla fine della loro storia d'amore. Nel frattempo Silvia farà un incontro al Vulcano, dopo il quale sarà costretta a riflettere sul suo atteggiamento. Cotugno, intanto, sarà sempre più invaghito di Bice, mentre Guido cercherà di scoprire chi abbia inviato la lettera anonima a Massaro. Successivamente Ferri si preparerà a mettere in atto il suo piano di vendetta e cercherà di non insospettire Marina, mentre Guido e Cerruti saranno ormai convinti di aver trovato l'autore della lettera anonima e vorranno avere subito un confronto.

Infine Niko riceverà una notizia assai inaspettata da parte di Ugo.