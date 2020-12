Questa settimana si rinnova l'appuntamento con la Serie TV di genere drammatico Vite in fuga, con protagonisti Claudio Gioè, Anna Valle, Tobia De Angelis e Tecla Marianna Insolia. Lunedì 30 novembre, infatti, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 la quarta puntata della prima stagione della fiction in cui sono andati in onda gli episodi 7 e 8 intitolati "Giugno" e "Gabriele". Nel primo, Claudio riesce a trovare un nuovo impiego grazie a Casiraghi, mentre nel secondo la Serravalle scopre alcune importanti informazioni su Gloria.

Per tutti quelli che non hanno avuto modo di seguire la quarta puntata in tv è già disponibile la replica sui siti autorizzati Rai.

Dove vedere online di Vite in fuga

La replica degli episodi 7 e 8 è già facilmente reperibile online sul sito on demand Rai Play, il catalogo online della televisione dello stato in cui è possibile rivedere tutti gli show e le serie trasmesse sui canali Rai. Da non dimenticare che, per vedere le repliche su Rai Play è necessario registrarsi gratuitamente al sito ed avviare il download dell'app omonima.

Claudio e Serena ricevono una lettera minatoria

La trama dell'episodio 7 ci suggerisce che nonostante la situazione in cui versino i Caruana, Casiraghi decide di aiutare Claudio ad ottenere un impiego come guardia giurata presso un'azienda di porta valori. Più tardi, la ritrovata serenità della famiglia Caruana viene nuovamente scossa dall'arrivo di una lettera minatoria in cui qualcuno gli rivela di essere a conoscenza del loro segreto.

La sinossi ufficiale dell'episodio 8 ci rivela che nel corso delle sue indagini la Serravalle fa un'importante scoperta sull'amante di Claudio, Gloria. L'ispettrice, infatti, scopre che la giovane aveva prenotato un viaggio per il Brasile anche se non è mai riuscita a prendere l'aereo che l'avrebbe condotta in Sud America.

Proseguendo le indagini la Serravalle viene a sapere anche che la giovane è scomparsa e che nessuno l'ha più vista ormai da diversi giorni. Nel frattempo, Ilaria riflette su chi potrebbe essere a conoscenza della loro vera identità, giungendo alla conclusione che l'autore della lettera potrebbe essere Gabriele.

Convinta delle sue riflessioni, la giovane decide di affrontarlo.

Gli ascolti

Vite in fuga, la serie tv con Claudio Gioè ed Anna Valle, è riuscita facilmente ad affermarsi nelle preferenze dei telespettatori di Rai 1. Ogni puntata, infatti, è stata seguita da una media di 4 milioni di persone con uno share che oscilla dal 16 al 19%. Numeri che hanno permesso alla fiction di battere costantemente la concorrenza del Grande Fratello vip di Alfonso Signorini e dello show Live-Non è la D'urso.