Alba Parietti è stata raggiunta dai microfoni di Casa Chi e ha commentato quanto accaduto nella puntata di ieri sera del GF Vip. La showgirl è intervenuta soprattutto in merito alle dichiarazioni fatte da Maria Teresa su Alain Delon. Nello specifico, ha smentito di aver ostacolato il flirt tra l'attore e la giornalista. Ha poi commentato anche la scelta di Pierpaolo Pretelli di non portare in finale Andrea Zelletta. Secondo il punto di vista della donna, questo sarebbe stato un colpo basso imperdonabile da parte dell'ex velino di Striscia la notizia.

Alba Parietti smentisce la versione di Maria Teresa Ruta

Alba Parietti ha rilasciato un'intervista ai giornalisti di Casa Chi in cui ha smentito le dichiarazioni fatte da Maria Teresa Ruta. Quest'ultima, nella puntata del GF Vip del 25 gennaio, ha accusato la showgirl di averle rubato il posto a sedere accanto ad Alain Delon durante una cena tenutasi dopo l'edizione di Miss Italia 1991. Ruta ha lasciato intendere che la mamma di Francesco Oppini si fosse voluta frapporre tra lei e Delon. Alba Parietti ha smentito queste parole sia su Instagram sia successivamente durante l'intervista su Casa Chi. In tale occasione ha detto: "Non ho capito dove voleva andare a parare". In seguito ha aggiunto: "Maria Teresa ha una mente molto fantasiosa". Secondo la versione della showgirl, dunque, Ruta si sarebbe inventata tutto.

Alain Delon svenne ai piedi della showgirl

La donna ha successivamente raccontato un episodio per spiegare il rapporto tra lei e Alain Delon. Diversi anni fa, durante una puntata di Amici, l'attore sarebbe dovuto essere tra gli ospiti. Poco prima di entrare in studio però ebbe una discussione molto accesa con Alba, in seguito alla quale svenne. La showgirl ha detto in modo ironico: "È svenuto ai miei piedi".

L'uomo fu quindi portato in ospedale in quanto aveva la pressione altissima e non riuscì a presenziare nel programma di Maria De Filippi.

Parietti contro Pierpaolo Pretelli

Nella parte conclusiva della sua intervista poi, Parietti ha anche commentato un episodio avvenuto nell'ultima puntata del GF Vip: ha detto di essersi trovata d'accordo con suo figlio Francesco in merito a una questione che ha visto coinvolto Pierpaolo Pretelli.

Nel dettaglio, la showgirl non ha compreso per quale ragione il giovane non abbia scelto Andrea Zelletta come candidato alla finale, ma abbia fatto il nome di Andrea Zenga. La donna ha commentato l'accaduto con queste parole: "Un colpo basso, non si fa". I giornalisti di Casa Chi si sono trovati abbastanza d'accordo con la sua disamina in quanto la decisione di Pretelli ha lasciato di stucco un po' tutti.