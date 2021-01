La serie televisiva turca DayDreamer - le ali del sogno (titolo originale turco Erkenci Kus), ambientata ad Istanbul ed incentrata sulle vicende di Sanem Aydin e Can Divit, continua a far sognare i fan italiani. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 il 2 febbraio, il piano di Huma Divit per far lasciare il suo primogenito e l’aspirante scrittrice fallirà. Il fotografo, non appena sua madre tenterà di mettere in una cattiva posizione la sua amata, spiazzerà tutti coloro che saranno presenti alla presentazione del libro di Polen, ufficializzando la sua relazione sentimentale con Sanem.

DayDreamer, trama del 2 febbraio: CeyCey spezza il cuore ad Ayhan

Gli spoiler degli episodi della soap opera in onda in Italia martedì 2 febbraio nella fascia pomeridiana e serale, annunciano che Sanem firmerà per il suo romanzo con l'editore Yigit. Intanto, anche se Leyla non nasconderà la sua gelosia nei confronti del fidanzato Osman, la verità sarà un’altra: la figlia maggiore degli Aydin dimostrerà di essere ancora innamorata di Emre. Nel contempo Huma attuerà l’ennesima mostra strategica per far separare una volta per tutte suo figlio Can e l'aspirante scrittrice. La signora Divit avrà sempre la stessa opinione su Sanem, poiché non accetterà che la fidanzata del suo primogenito sia una ragazza con un livello sociale troppo basso rispetto a quello della sua famiglia.

L’ex moglie di Aziz cercherà di mettere in difficoltà la sorella di Leyla durante la presentazione del libro di Polen, che continuerà a considerare la donna ideale per Can. Non appena la sorella di Yigit verrà elogiata da Huma di fronte alla stampa però ci sarà l’intervento provvidenziale del fotografo, che impedirà alla madre di parlare male di colei che ama.

Nel contempo, CeyCey finalmente sceglierà di essere sincero con Ayhan, dicendole di averle chiesto di sposarlo soltanto per finta e per rendere felice sua nonna in punto di morte. Quest’ultima parecchio amareggiata non ci penserà due volte ad interrompere la sua relazione con il bizzarro stagista della Fikri Harika, che ovviamente dopo aver capito di aver ferito la fidanzata chiederà aiuto a Sanem per riuscire a farsi perdonare.

Leyla ed Emre ostacolati da Melis, Can fraintende il comportamento di Sanem

Can, mentre risponderà a tante domande dei giornalisti, farà sapere pubblicamente che lui e la sorella di Leyla sono fidanzati; nonostante ciò, Polen dedicherà il suo libro di cucina all’ex fidanzato. In seguito Sanem, in occasione del compleanno del fotografo, gli farà un regalo particolare, ovvero un album con tutte le foto e gli oggetti che rappresentano la loro storia. CeyCey, dopo essersi mostrato dispiaciuto con Ayhan, le confesserà che in realtà il cliente che lei crede di avere in qualità di mental coach è lui. Leyla ed Emre sembreranno riavvicinarsi ma purtroppo ad ostacolarli sarà la presenza della nuova segretaria Melis nell’agenzia dei Divit.

In seguito la sorella di Sanem non saprà come far sapere ai propri genitori, soprattutto alla madre Mevkibe, che lei e Osman si sono detti addio.

Per finire, Sanem per sorprendere ulteriormente Can si servirà della complicità di Yigit: purtroppo l’intenzione della fanciulla verrà interpretata in modo sbagliato dal fotografo, che ancora una volta sarà accecato dalla gelosia.