Gli spoiler della soap opera Beautiful sono ricchi di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 febbraio su Canale 5 alle ore 13:40, Hope Logan si ritroverà a dover affrontare un grande problema: la donna durante una lite ha spinto Thomas in una vasca di acido fluoridrico e non l'avrà ancora rivelato a nessuno, così andrà da Brooke e le confesserà ogni cosa.

Intanto Steffy e Ridge saranno assai preoccupati per Thomas, poiché non riusciranno ad avere sue notizie. In seguito Hope sarà parecchio angosciata per l'incidente causato al giovane Forrester, così comincerà a pensare che la cosa migliore da fare, sia rivelare ciò che è accaduto durante la colluttazione con l'uomo.

Prima di agire, però, la giovane Logan sarà bloccata da sua madre Brooke.

Anticipazioni Beautiful: Hope racconta a Brooke di aver fatto cadere Thomas in una vasca di acido

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dall'1 al 5 febbraio, Hope sarà assai agitata e sconvolta dopo aver discusso con Thomas. La donna, infatti, reagirà in malo modo alle attenzioni non gradite del Forrester e durante una lite lo spingerà involontariamente in una vasca di acido fluoridrico. Subito dopo la brutta vicenda, Hope si precipiterà da sua madre Brooke e le confiderà quanto successo con Thomas.

Nel frattempo Ridge e Steffy saranno consapevoli del fatto che Thomas e Hope si sono incontrati per cenare insieme, ma saranno ignari della colluttazione avuta tra i due.

Il giovane Forrester, però, non si presenterà in ufficio come al solito e la sua assenza improvvisa causerà grande preoccupazione in Steffy e Ridge.

Hope vuole confessare a tutti della lite con Thomas

Hope continuerà a dire a Brooke che Thomas è caduto nella vasca per colpa sua e racconterà alla madre di essere stata costretta a difendersi, a causa delle pretese amorose dell'uomo, ormai diventate esagerate.

La giovane Logan sembrerà molto sincera, ma non avrà ancora raccontato nulla a Liam della vicenda. Il giovane Spencer non sarà a conoscenza della situazione, come tutto il resto della famiglia.

Successivamente Hope sarà stufa di mantenere il segreto sull'incidente di cui è stato vittima Thomas per colpa sua e vorrebbe confessarlo a tutti quanti, ma sua madre Brooke la fermerà e le consiglierà di tacere sulla faccenda.

Infine, alla Forrester Creations Steffy, Ridge e Liam saranno ancora ignari della lite che Hope ha avuto con Thomas e continueranno a confrontarsi riguardo la custodia congiunta del piccolo Douglas, firmata da Thomas in favore di Hope, ma nessuno dei tre sembrerà essere particolarmente d'accordo con la decisione dell'uomo.