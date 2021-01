Domenica 24 gennaio, nella puntata di Live non è la D'Urso, è stato aperto il dibattito inerente il GF Vip e si è ampiamente parlato di Andrea Roncato e delle dichiarazioni rilasciate la settimana precedente sulla sua ex moglie Stefania Orlando, attuale concorrente del Reality Show. Eleonora Giorgi, amica dell'attore, è intervenuta sulla vicenda e ha spiegato che Roncato sta molto male in questo periodo. Il motivo risiede nel fatto che, dopo le sue dichiarazioni, moltissimi utenti dei social hanno cominciato ad attaccarlo e questo ha compromesso molto il suo stato d'animo.

Le parole di Eleonora Giorgi su Andrea Roncato

Nella puntata del 24 gennaio di Live non è la D'Urso, Eleonora Giorgi ha commentato quello che sta accadendo ad Andrea Roncato dopo la sua intervista della settimana precedente nel salotto di Barbara D'Urso. L'attrice ha difeso il suo amico e ha detto che in questo periodo è davvero molto provato. Nello specifico ha dichiarato: "L'ho chiamato poco fa, Andrea non è la persona che abitualmente conosciamo". In seguito ha aggiunto: "È veramente sconvolto, è disperato, si è pentito". Secondo il punto di vista di Eleonora, l'intervista di Andrea ha attirato su di lui un'ondata di odio sul web, cosa che sicuramente non sta giovando allo stato d'animo del diretto interessato.

Simone Gianlorenzi svela il contenuto della telefonata avuta con Stefania

Sulla questione poi è intervenuto anche Simone Gianlorenzi, attuale marito di Stefania Orlando. Quest'ultimo, ospite in studio, ha spiegato di aver parlato telefonicamente con sua moglie in questi giorni. I concorrenti del GF Vip infatti hanno avuto la possibilità di chiamare i propri cari in vista del nuovo prolungamento del reality.

Gianlorenzi ha rivelato che la moglie gli ha confessato di essere molto stanca. In merito alla questione inerente Andrea Roncato invece, Stefania pare abbia detto: "Mi è dispiaciuto molto". Gianlorenzi allora l'ha messa al corrente del fatto che sul web molte persone stanno prendendo le difese di Stefania e stanno attaccando pesantemente l'attore.

Il marito di Stefania Orlando chiede agli haters di fermarsi

Dopo aver appreso queste notizie, Orlando sarebbe scoppiata in lacrime e avrebbe ammesso di essere profondamente dispiaciuta anche per tutto quello che sta accadendo al suo ex. A tal proposito Simone Gianlorenzi ha invitato i fan della moglie a smettere di attaccare Andrea Roncato sui social network. Nonostante il matrimonio tra Roncato e Orlando sia finito da molti anni, i due sono rimasti in qualche modo legati e per questo Gianlorenzi ritiene che tutto si possa risolvere facilmente lontano dai social e dalle telecamere.