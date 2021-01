Trapelano nuovi indiscrezioni in merito all'attrice che andrà ad affiancare Can Yaman nel remake di Sandokan. Messa (probabilmente) da parte la richiesta dei fan di vedere l'attore turco accanto alla sua connazionale Demet Özdemir, secondo alcuni rumors pare che a interpretare la Perla di Labuan potrebbe essere Alessandra Mastronardi.

Nel cast di Sandokan: Can Yaman, Luca Argentero e Alessandro Preziosi

Continuano a rincorrersi le voci in merito al cast del remake, prodotto da Lux Vide, di Sandokan. Al momento si hanno solamente tre certezze: Can Yaman vestirà i panni della tigre di Mompracem e al suo fianco ci sarà Luca Argentero che interpreterà Yanez de Gomera, il corsaro portoghese compagno fedele di Sandokan.

Altro nome di spicco quello di Alessandro Preziosi, a cui verrà affidato il ruolo del colonnello Sir William Fitzgerald.

Ora, però, la curiosità permane in merito a colei che andrà a interpretare Lady Marianna Guillonk, meglio conosciuta come la Perla di Labuan, la ragazza di cui Sandokan s'innamora perdutamente. Non ci sono conferme, ma secondo alcune indiscrezioni la protagonista femminile potrebbe essere interpretata da Alessandra Mastronardi.

L'attrice potrebbe interpretare la Perla di Labuan

Svestiti i panni del medico legale Alice Allevi, Alessandra Mastronardi potrebbe approdare nella nuova serie tv firmata Lux Vide. Una scelta che potrebbe essere gradita dal pubblico delle fiction, visto che l'attrice di origine napoletana è molto amata e stimata.

Queste voci seguono le tante richieste dei fan che ci sono state ultimamente. In tanti, sui social, hanno chiesto ai creatori della serie di riportare sul piccolo schermo la coppia composta da Can Yaman e Demet Özdemir, che in Italia (e non solo) ha fatto strage di cuori grazie all'interpretazione della storia d'amore di Can e Sanem in DayDreamer - Le ali del sogno.

Attualmente quest'ultima ipotesi sembra poco plausibile, in primis per la probabile volontà della produzione di staccarsi da un prodotto già avviato come DayDreamer e in più sembrerebbe che Demet Özdemir sia già impegnata con altri progetti in Turchia. Ad ogni modo, mai dire mai.

Sandokan, la mini serie composta da otto episodi

Le riprese di Sandokan dovrebbero iniziare durante il prossimo autunno.

In lavorazione ci saranno otto episodi della durata di circa 50 minuti. Per quanto riguarda gli interni, verranno girati negli studi della Lux Vide situati a Formello (Roma). Per ciò che concerne le riprese in esterna, invece, verranno effettuate per la maggior parte ai Caraibi e in altre location esotiche.

Al momento non è ancora noto se la serie tv andrà in onda sui canali Rai o Mediaset. Come affermato dal produttore di Lux Vide, Luca Bernabei: "A me piace lanciare il prodotto e poi chi è interessato lo compra".