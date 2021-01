Dopo le dichiarazioni di Giulio Pretelli durante la puntata del 18 gennaio del GF Vip, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha deciso di intervenire per chiarire come sia andata realmente l'intervista con il giovane. Il giornalista ci ha tenuto, naturalmente, a difendere i suoi collaboratori dicendo di non avere bisogno di inventare finti Gossip.

Nello specifico, il direttore non ha apprezzato il modo in cui Giulio si sia rivolto ai membri della sua equipe e, di conseguenza, abbia ritrattato alcune dichiarazioni fatte solo per levarsi dall'imbarazzo. Il protagonista di questo sfogo, inoltre, ci ha tenuto anche a ringraziare Alfonso Signorini per aver difeso la loro categoria.

Giulio Pretelli ritratta le sue dichiarazioni e Roberto Alessi insorge

Roberto Alessi è intervenuto in merito alle dichiarazioni fatte da Giulio Pretelli durante la puntata del 18 gennaio del GF Vip. Il fratello di Pierpaolo, durante il faccia a faccia con lui e Giulia Salemi, ha insinuato che alcuni giornalisti avessero ricamato sulle dichiarazioni rilasciate da lui stesso e da sua madre. Le sue parole hanno molto indignato il conduttore, il quale ha redarguito in diretta il suo ospite. Il comportamento del giovane ha sollevato polemiche anche nello staff del magazine a cui Giulio aveva rilasciato un'intervista. A tal proposito, Alessi ci ha tenuto a precisare che: "I miei giornalisti non hanno bisogno di inventarsi una realtà che non corrisponde al vero".

L'intervento del direttore di Novella 2000

In seguito ha aggiunto: "Per togliersi dall'imbarazzo di quanto detto calunnia il lavoro altrui, Pierpaolo non lo avrebbe mai fatto". Il direttore del magazine, infatti, ci ha tenuto a puntualizzare quanto sia dispiaciuto per la situazione in quanto ha un'ottima considerazione dell'ex velino di Striscia la Notizia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A tal proposito ha detto di essere molto amico del concorrente del GF Vip e di avere una grande stima di lui. Successivamente, Alessi ha anche ribadito che tutti i suoi giornalisti, per prassi, sono soliti registrare le interviste, proprio per evitare che si verifichino spiacevoli situazioni come questa.

Il ringraziamento ad Alfonso Signorini

In virtù di questo, Roberto Alessi ci ha anche tenuto ad esortare Giulio Peretelli a recarsi presso il suo ufficio per ascoltare nuovamente le sue dichiarazioni qualora avesse dei dubbi.

Nella parte conclusiva del suo intervento, il direttore ha voluto porgere anche i suoi ringraziamenti ad Alfonso Signorini che, durante le illazioni di Giulio Pretelli, è intervenuto per difendere la categoria dei giornalisti onesti a cui appartiene.