Secondo le ultime anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda da martedì 19 a venerdì 22 gennaio Salvatore avrà una brutta lite con suo padre Giuseppe per difendere Agnese. Il giovane proprio per questo motivo deciderà di andare via di casa. Gabriella cercherà di sedare la lite tra i due e porterà via Salvo e poi i due si baceranno. In un secondo momento Armando convincerà il ragazzo a tornare a casa sua Nel mentre, Vittorio riceverà una lettera d'amore da Marta e rivelerà a Beatrice che non potrà avere figli da sua moglie.

Marta scriverà una lettera d'amore a Vittorio

Nelle puntate in onda questa settimana Agnese non andrà a lavoro a causa di Giuseppe, però Salvatore non riuscirà più a sopportare l'autorità del padre. Intanto, Gabriella e Salvo si accudiranno entrambi Agnese e la stilista non si sentirà compresa dal suo futuro marito. Intanto, Beatrice e Vittorio si riprometteranno di non pensare più ai tempi passati tra loro due, però la donna non farà altro che pensare alla quotidianità insieme al Conti.

Poco dopo arriverà a casa Conti una lettera di Marta. La donna racconterà al marito che non vede l'ora di riabbracciarlo. Nel frattempo ci sarà una lite molto violenta tra Salvo e il padre e Gabriella dovrà intervenire per sedare la lite tra i due. La stilista porterà il ragazzo in caffetteria e poi tra loro scatterà un bacio appassionato.

Armando convincerà Salvatore a tornare a casa

Successivamente, Salvatore racconterà a Marcello di aver dormito in caffetteria dopo il litigio con suo padre, però nasconderà al socio del bacio appassionato con Gabriella. Intanto, Agnese inizierà ad opporsi all'autorità di Giuseppe per difendere suo figlio. Invece, Gabriella si inventerà una scusa per non stare con Cosimo.

Poco dopo, Gabriella confesserà a Laura di aver baciato Salvatore. Intanto, Armando verrà a sapere a da Rocco che Salvatore non sarà rientrato a casa dopo la lite con Giuseppe e così il capo magazziniere proverà a convincere il giovane a ritornare nella propria abitazione. Nel mentre, Beatrice verrà a sapere da Vittorio che non potrà più avere figli da sua moglie.

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate della soap opera italiana Il Paradiso delle signore per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti. Intanto, per non avesse avuto la possibilità di vedere tutti gli episodi durante il passaggio televisivo su Rai 1 potrà recuperarle in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai play.