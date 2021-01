Prosegue l'appuntamento in prima visione con la Serie TV Che Dio ci aiuti 6 con protagonista Elena Sofia Ricci. Le anticipazioni legate alla programmazione della fiction rivelano che la quinta puntata non andrà in onda il 28 gennaio, ma slitterà di una settimana e sarà trasmessa il 4 febbraio in prima visione assoluta. I colpi di scena non mancheranno dato che Monica sarà sempre più vicina al giovane Emiliano mentre la relazione tra Nico e Ginevra arriverà a un bivio importante.

La trama della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il 4 febbraio

Nel dettaglio, il prossimo 28 gennaio su Rai 1 non ci sarà l'appuntamento con la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6: la fiction con suor Angela, infatti, lascerà spazio alla messa in onda della partita di Coppa Italia tra Napoli e Spezia, che sarà trasmessa in prime time a partire dalle 20:35 circa.

L'appuntamento con la serie tv, quindi, ritornerà nuovamente a partire dalla settimana successiva ossia dal 4 febbraio 2021.

Le anticipazioni relative alla trama dei nuovi episodi rivelano che in convento farà il suo arrivo lo zio di Penny. L'uomo sarà pronto ad adottare la bambina e quindi portarla via dalla struttura ma Azzurra non si fiderà minimamente di lui.

Erasmo ritorna nel giro della criminalità

La novizia, infatti, teme che quell'uomo nasconda qualcosa e per tale motivo deciderà di vederci chiaro in tutta questa situazione. Suor Angela, però, inviterà Azzurra alla calma: la suora, infatti, è convinta che lo zio di Penny abbia solo buone intenzioni e che non sia un tipo "cattivo" come sostiene la novizia. Ma chi delle due avrà realmente ragione?

E poi ancora gli spoiler della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda il 4 febbraio in tv raccontano che Monica deciderà di prenotare una seduta di psicoterapia con Emiliano. Peccato, però, che il dottore creda si tratti di un appuntamento romantico. Occhi puntati anche su Erasmo: in questi nuovi episodi della fiction, il ragazzo verrà profondamente ferito dalle parole di Ginevra.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

A quel punto Erasmo tornerà di nuovo nel suo vecchio giro di criminalità che potrebbe portarlo a prendere delle scelte sbagliatissime.

Nico e Ginevra al bivio: anticipazioni Che Dio ci aiuti 6 quinta puntata

Intanto Azzurra e suor Angela portano avanti le loro indagini per scoprire la verità su Fabio, lo zio di Penny, e alla fine riusciranno a scoprire tutto quello che desideravano scoprire.

Le anticipazioni della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6, inoltre, rivelano che Erasmo sarà costretto a un periodo di convalescenza a letto e verrà assistito da suor Angela.

Tale situazione farà rifiorire dei nuovi ricordi nel cuore della suora mentre la relazione tra Nico e Ginevra arriverà a un bivio importante.