Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la Serie TV Che Dio ci aiuti 6, di cui giovedì 28 gennaio andrà in onda la quinta delle dieci puntate previste di questa fortunatissima stagione. Settimana dopo settimana, la trama della serie diventa sempre più interessante e ricca di colpi di scena. Le anticipazioni dei prossimi due episodi raccontano che ci sarà spazio per le avventure di Monica, la quale prenderà una decisione importante legata alla sua salute mentale. Ma, soprattutto, Ginevra e Nico si ritroveranno di fronte ad un bivio in merito alla loro storia d'amore.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni quinta puntata del 28 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 di giovedì 28 gennaio rivelano che le parole pronunciate da Ginevra nei confronti di Erasmo lo feriranno moltissimo, al punto che il ragazzo deciderà di tornare alla sua vecchia vita del passato.

Il giovane Erasmo, infatti, si avvicinerà di nuovo all'ambiente della criminalità e, questa scelta, potrebbe finire per metterlo in guai seri.

Intanto Monica deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita e soprattutto di affrontare al meglio questo difficile momento che la riguarda in prima persona.

Nico e Ginevra, la scelta finale sul loro rapporto: anticipazioni Che Dio ci aiuti 6

Le anticipazioni della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6, infatti, rivelano che Monica prenoterà una seduta di psicoterapia con Emiliano.

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Nico e Ginevra: i due appariranno sempre più in crisi e ormai il loro rapporto giungerà ad un bivio finale. A questo punto della situazione, infatti, dovranno decidere se proseguire la loro relazione insieme oppure se dirsi addio e quindi gettare all'aria anche la loro idea di convolare a nozze.

Per Azzurra, invece, arriverà il momento di conoscere lo zio di Penny, arrivato in convento per poter portare via la bambina. Peccato, però, che Azzurra non si fidi per nulla di quell'uomo e, indagando con suor Angela, scoprirà dei segreti legati al suo passato.

Erasmo, invece, si ritroverà malato e costretto a stare a letto per diversi giorni: al suo fianco ci sarà suor Angela, che lo accudirà prendendosene cura amorevolmente.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Grande successo per Che Dio ci aiuti 6: suor Angela batte Can Yaman su Canale 5

In attesa di vedere in onda la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in programma giovedì 28 gennaio su Rai 1, va detto che gli ascolti continuano a premiare la serie tv con Elena Sofia Ricci. La media, infatti, continua ad essere costantemente superiore ai 5,5 milioni di spettatori e più del 22% di share.

Dati che permettono a suor Angela e agli altri protagonisti della fortunata fiction di vincere a mani basse la gara degli ascolti del prime time, battendo nettamente i risultati registrati da DayDreamer, la serie turca con Can Yaman che non va oltre la soglia del 9% di share.