Andranno in onda giovedì 21 gennaio alle ore 21:25 su Rai 1 i due nuovi episodi di Che Dio Ci aiuti 6. Nella cornice del convento degli Angeli di Assisi molti saranno i colpi di scena della fiction con protagonista Suor Angela (Elena Sofia Ricci).

Tra gli altri personaggi della fiction ci sono anche Suor Costanza (Valeria Fabrizi), Nino (Gianmarco Saurino), Monica (Diana Del Bufalo), Ginevra (Simonetta Columbu), Erasmo (Erasmo Genzini), Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi) Emiliano (Pierpaolo Spollon) e Primo (Luigi Diberti)

Trama del settimo episodio di Che Dio ci aiuti, dal titolo 'False verità'

Monica sarà accusata di omicidio: la strana morte di un paziente porterà infatti dei sospetti su di lei e l’ospedale a sospenderla dal servizio.

La donna era già in preda a un esaurimento nervoso per la separazione con il marito, per lo svuotamento del conto in banca da parte di quest’ultimo e per problemi di salute.

Negli episodi precedenti Monica aveva anche avuto paura di dover morire, ma delle analisi fatte invece l'avevano rassicurata, indicando che non era in pericolo di vita. Nico scherzosamente e per tenerla su di morale aveva anche scritto per lei un discorso funebre.

Tuttavia in questa fase di difficoltà avrà un aiuto duplice: da una parte tutti gli amici del convento le staranno vicini per sorreggerla, dall’altra Suor Angela e Nico cercheranno di scoprire la verità sulla morte del paziente. Intanto Penelope - per non deludere Azzurra - metterà su un siparietto, coinvolgendo Erasmo e Ginevra.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti dell’ottavo episodio, dal titolo 'Solo parole'

Tra Erasmo e Ginevra vi è sempre più complicità e un viaggio fuori dal convento potrebbe essere galeotto. Tra i due c'è stato solo un bacio in una serata particolare, ma la ragazza aveva subito detto allo stesso Erasmo che si era trattato solo di un errore.

Nico non del bacio che c'è stato fra loro, ma li osserva da lontano e rimane preoccupato della complicità che si sta creando tra i due.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Di questo si accorge anche Suor Angela.

Monica intanto - presa da un desiderio di maternità - vorrà dimostrare di essere in grado di prendersi cura di un bimbo. Intanto Penelope è in difficoltà: deve fare un compito per la scuola e la novizia Azzurra cercherà, arrabattandosi come sempre, di aiutarla.

Tutti gli episodi di "Che Dio ci aiuti" già andati in onda sono intanto disponibili in streaming su Rai Play.