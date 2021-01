Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip e, questa sera 29 gennaio, andrà in onda una nuova puntata in diretta televisiva su Canale 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, tornerà al suo doppio appuntamento serale in programma dalle ore 21:30 circa. I colpi di scena non mancheranno e proprio in queste ore, sui social, il padrone di casa ha svelato che ci sarà una sorpresa importante per Rosalinda Cannavò, una delle concorrenti più amate e al tempo stesso discusse di questa quinta edizione.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni: Signorini annuncia una visita per Rosalinda

Nel dettaglio, attraverso una serie di stories che ha pubblicato in queste ultime ore sulla propria pagina ufficiale Instagram, Alfonso Signorini ha anticipato quello che sarà uno degli ingredienti di questa nuova puntata serale del GF Vip in programma su Canale 5.

"Stasera una visita inaspettata per Rosalinda", ha ammesso il conduttore del reality show, dando così uno spoiler importante su quelli che saranno i temi della serata, visto che Cannavò è stata una delle protagoniste indiscusse della settimana.

Rosalinda al centro della puntata del GF Vip del 29 gennaio

Nella puntata di lunedì sera, infatti, Rosalinda ha avuto la possibilità di incontrare di nuovo Giuliano, il fidanzato che non vedeva da mesi.

Rosalinda Cannavò ha messo in discussione il loro rapporto al punto da chiedergli di avere un po' di tempo per riflettere prima di accettare la proposta di Giuliano di andare a vivere assieme. Cosa succederà questa sera? Chi farà visita a Rosalinda in maniera inaspettata?

Ma al centro della nuova puntata del GF Vip di questa sera 29 gennaio, non ci sarà solo la sorpresa per Rosalinda dato che è previsto anche un super confronto tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La scorsa settimana, la concorrente del reality show, aveva parlato della Parietti dicendo che a una cena importante di lavoro, circa trenta anni fa, le avrebbe strappato via il posto al fianco di Alain Delon.

Andrea Zenga rivede suo padre nella casa del GF Vip 5

Tali parole non sono piaciute per nulla ad Alba Parietti, la quale ha prima replicato sui propri profili social e poi ha annunciato di essere in partenza per Roma, dove la attende un incontro "faccia a faccia" con Maria Teresa Ruta in merito a questa situazione che si è venuta a creare.

Inoltre ci sarà spazio per un secondo confronto molto atteso, che vedrà protagonista Andrea Zenga. A distanza di anni dall'ultima volta in cui ha visto suo padre Walter, per il giovane concorrente del Grande Fratello Vip 5, arriverà il momento di rivederlo e di parlare con lui dopo tanti silenzi e incomprensioni. Un momento che si preannuncia molto toccante.