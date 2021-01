L’esclusione dal televoto di Tommaso Zorzi per ottenere un posto come finalista del Grande Fratello Vip continua a dividere i “vipponi”. Maria Teresa Ruta dopo essere stata accusata da Stefania Orlando di avere agito per strategia è scoppiata in lacrime. La giornalista ha ammesso di essersi sentita offesa dalle affermazioni della showgirl romana.

La versione di Stefania

Nella serata di giovedì 28 gennaio Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta si sono ritrovati a parlare del televoto per decretare il primo finalista del parterre maschile. La showgirl romana ha fatto notare alla 60enne che mentre lei era indecisa su chi votare, Maria Teresa è andata dritta su Pierpaolo Pretelli.

A quel punto la mamma di Guenda Goria ha cercato di giustificare la sua scelta: “Secondo me Pierpaolo ha fatto parlare molto, si merita la finale”. Non convinta della spiegazione della sua coinquilina, Stefania ha lanciato una presunta frecciatina alla Ruta: “Diciamo che hai fatto una scelta alla Dayane Mello”. Senza troppi peli sulla lingua Stefania ha lasciato intendere che la 60enne abbia agito in base ad una strategia. Le insinuazioni della Orlando hanno spiazzato la destinataria del messaggio, tanto che è scoppiata in lacrime. Poco dopo, Maria Teresa ha chiosato con un filo di voce: “Mi hai profondamente offesa con queste parole”.

Il chiarimento tra Stefania e Maria Teresa

Di fronte alla reazione della Ruta, la showgirl romana ha spiegato che il suo intento non era quello di offendere la sua amica.

Al contrario Stefania ha invitato Maria Teresa a dire sempre quello che pensa a lei e Tommaso proprio perché non la giudicheranno mai. In seguito al chiarimento tra i tre coinquilini, Ruta ha spiegato la sua reazione: “Mi dispiace se dubitate di me”. La diretta interessata ha precisato di avere votato in modo sincero. Infine, ha chiosato: “Reagisco male perché ci tengo a voi”.

La mamma di Guenda Goria ha confidato di avere dovuto già chiarire la sua posizione nei confronti di Tommaso Zorzi, ma di non averlo fatto perché credeva che il 25enne e Stefania fossero contro di lei.

Ruta avrà un confronto con Alba Parietti

In occasione della 35^ puntata del Grande Fratello Vip, su Instagram, Alba Parietti ha annunciato un confronto televisivo con Maria Teresa Ruta.

La showgirl piemontese non ha affatto digerito di essere passata come colei che si è presa un due di picche da Alain Delon a Miss Italia 1991. La mamma di Francesco Oppini ha spiegato di essere in viaggio per Roma e ha avvertito i suoi follower di non leggere alcun commento fino a lunedì.

Successivamente Parietti ha chiosato: “Vedremo chi l’ha sparata grossa”. Infine, la 59enne ha invitato tutti a comprare i pop corn perché sarà uno scontro tra titani.