Giovedì 31 dicembre, dalle ore 21:00 su Canale 5, andrà in onda una puntata speciale del Grande Fratello Vip, che accompagnerà gli italiani nel 2021. A condurre, come sempre, Alfonso Signorini, che sarà accompagnato in studio dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Alla serata, che nelle intenzioni del conduttore dovrà essere una vera e propria festa, è prevista la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui gli ex concorrenti Fausto Leali e Cristiano Malgioglio. Il veglione della rete ammiraglia Mediaset inizierà subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Prevista la partecipazione dei The Kolors, in forse Elettra Lamborghini

Nel corso della lunga serata, dunque, saranno numerosi gli ospiti che entreranno virtualmente nelle case degli spettatori. Oltre ai concorrenti in casa e quelli già usciti presenti in studio, numerosi volti noti si esibiranno durante la puntata speciale. Su tutti, è attesa la partecipazione di Stash e i The Kolors, che si esibiranno sulle note di alcuni dei loro successi più celebri. Per il frontman della band sarà una delle prime partecipazioni televisive da quando è diventato papà, all'inizio di dicembre. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la partecipazione di Elettra Lamborghini: nelle anticipazioni delle scorse settimane, infatti, il nome dell'ereditiera figurava tra quelli probabili per quanto riguarda gli ospiti.

Tuttavia, al momento non è arrivata ancora nessuna conferma in merito.

Diversi gli ex concorrenti che saranno ospiti

Nel corso della diretta, poi, saranno numerosi i vip ex concorrenti che si alterneranno sul palco del reality. Vari momenti canori, infatti, saranno affidati a Cristiano Malgioglio e Fausto Leali, entrambi concorrenti in quest'ultima edizione del Grande Fratello (con l'ultimo che fu costretto all'abbandono dopo una squalifica).

Probabile, inoltre, che Malgioglio possa esibirsi in un duetto con Pupo, magari nella celebre Gelato al cioccolato, scritta proprio dal paroliere e autore di numerosi grandi successi. Prevista, poi, la partecipazione di Rita Rusic e Valeria Marini, entrambe ex inquilini delle edizioni passate del GF Vip, che dovrebbero esibirsi in un momento dedicato alla danza.

La showgirl sarda, inoltre, incontrerà nuovamente Antonella Elia, con la quale, lo scorso anno, litigò dutamente. Previsto anche un momento dedicato all'oroscopo: a questo spazio parteciperà Ada Alberti. Infine, saranno grandi protagonisti i concorrenti della casa: infatti, si cimenteranno in prove di ballo, canto e in sfilate di moda. Un ruolo particolare lo avrà poi Tommaso Zorzi, protagonista di un "contro oroscopo" oltre che giudice della sfilata dedicata alla moda.