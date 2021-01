I colpi di scena nel corso delle ultime puntate di sempre de Il Segreto non mancheranno e le anticipazioni sulle trame rivelano che si tornerà a parlare di Marta, Adolfo e Ramon. La donna, infatti, comincerà ad accusare dei malesseri che la porteranno a fare degli accertamenti medici. In seguito alle visite di controllo, Marta scoprirà di essere in dolce attesa. Una notizia che non la renderà completamente felice: la donna, infatti, si renderà conto che il figlio che porta in grembo non è stato concepito con il suo attuale marito Ramon, sposato da poco.

Il Segreto, le anticipazioni spagnole: Marta scopre di essere in dolce attesa

Nel dettaglio, dopo aver appreso di essere in dolce attesa, Marta farà "mente locale" e ripenserà all'ultima volta in cui ha fatto l'amore con Adolfo, marito di sua sorella Rosa.

Così, calcolando i tempi, Marta si renderà conto del fatto che quel bambino che porta in grembo in realtà non è del suo attuale marito e ben presto tutta la verità verrà a galla.

Le anticipazioni spagnole delle ultime puntate de Il Segreto rivelano che nel momento in cui Marta darà l'annuncio ai familiari della sua gravidanza, anche Adolfo avrà dei dubbi e subito ipotizzerà che quel bambino possa essere suo e non di Ramon.

Il figlio di Marta è di Adolfo: Ramon apprende l'amara verità

Un dubbio che spingerà Adolfo ad avere subito un confronto immediato con Marta: l'uomo vuole sapere se è lui il padre della creatura che porta in grembo.

Marta, però, preferirà non rispondere a questo suo quesito ignorando il fatto che la loro conversazione sia stata ascoltata anche da Ramon.

Un durissimo colpo per il giovane Solozabal che in un primo momento cercherà di affrontare sua moglie per metterla con le spalle al muro, poi però farà perdere le sue tracce per un giorno intero.

Nel momento in cui ritornerà di nuovo alla Villa, Ramon si scaglierà duramente nei confronti di Marta e la accuserà di averlo ingannato con quel matrimonio lampo, che in realtà serviva solo a fare da copertura alla sua gravidanza.

Ramon cambia atteggiamento: le anticipazioni spagnole de Il Segreto

Ramon comunicherà a sua moglie che non riuscirà a perdonarla mai per il modo in cui si è preso gioco di lui.

Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto rivelano che, dopo questa scottante scoperta, Ramon comincerà a cambiare atteggiamento nei confronti di sua moglie.

L'uomo, infatti, apparirà sempre più violento e poco equilibrato e questo repentino cambiamento potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla stessa Marta.

Insomma un finale di sempre della soap che si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricco di pathos, che di sicuro non deluderà le aspettative degli spettatori di Canale 5.