L'appuntamento con la soap opera Il Segreto tornerà in onda da gennaio 2021 su Canale 5 con la messa in onda delle ultime puntate. Le anticipazioni spagnole rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati soprattutto ai personaggi di Marta, Adolfo e Ramon: i tre saranno protagonisti di un nuovo triangolo sentimentale che avrà delle clamorose e inaspettate ripercussioni sulla trama della serie televisiva. Ci sarà addirittura un momento di scontro tra i due uomini, i quali verranno alle mani per 'colpa' di Marta.

Il Segreto, le anticipazioni spagnole: Marta annuncia la sua gravidanza

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole de Il Segreto in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Marta e Ramon comunicheranno ai loro familiari che presto diventeranno genitori.

La donna, infatti, scoprirà di essere in dolce attesa di un bambino, ma questo suo annuncio farà storcere il naso ad Adolfo. L'uomo, infatti, comincerà ad avere dei seri sospetti sulla gravidanza di Marta e in particolar modo nutrirà il dubbio che quel bambino che porta in grembo in realtà possa essere figlio suo e non di Ramon, così come sta facendo credere a suo marito.

Il bambino di Marta potrebbe essere di Adolfo

Così Adolfo deciderà di affrontare Marta: tra i due ci sarà un confronto diretto, durante il quale crederanno di essere completamente soli. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, però, rivelano che questa non è la realtà dei fatti dato che ad ascoltarli vi è proprio Ramon: adesso anche lui sa che il figlio di Marta, in realtà potrebbe essere di Adolfo.

Una scoperta choc per Ramon, che andrà su tutte le furie e non riuscirà a contenere la sua rabbia. Così Marta si ritroverà a dover placare l'ira funesta di suo marito, il quale non accetterà neppure minimamente il sospetto che il bambino portato in grembo dalla sua donna, possa essere del suo peggior rivale.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Adolfo e Ramon si picchiano: anticipazioni spagnole Il Segreto

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che, con il passare del tempo, Adolfo comincerà a sospettare che Ramon stia maltrattando Marta e per questo motivo deciderà di affrontarlo in prima persona. I due uomini arriveranno così allo scontro finale: Adolfo e Ramon, infatti, si picchieranno e lo faranno per 'colpa' della donna di cui entrambi sono innamorati.

Occhi puntati anche su Alicia che, nel corso delle prossime puntate della soap opera, verrà attaccata da un gruppo di sconosciuti incappucciati. La donna rischierà tantissimo ma per fortuna, prima di essere ammazzata, verrà salvata da uno di questi uomini misteriosi.