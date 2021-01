Prosegue l'appuntamento su Rete 4 con la soap Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse nel corso del 2021 in televisione, rivelano che ci saranno dei colpi di scena importanti legati al personaggio di Ariane. La donna, infatti, comincerà a cambiare atteggiamento nel momento in cui ritornerà il suo ex marito Karl: una presenza che turberà moltissimo Ariane, date che l'uomo conosce un segreto importantissimo legato al suo passato che potrebbe metterla seriamente nei guai.

Ariane ritrova il suo ex marito Karl: anticipazioni Tempesta d'amore

Nel dettaglio, le anticipazioni di Tempesta d'amore del 2021 rivelano che per il suo piano diabolico contro Christoph, Ariane potrà contare sulla presenza di un prezioso alleato che farà per lei il "lavoro sporco".

Questa persona è proprio il suo ex marito che, ben presto, deciderà di non restare più nell'ombra e di farsi vivo.

L'arrivo improvviso di Karl al Furstenhof lascerà tutti a bocca aperta, compresa la stessa Ariane: la donna non sarà per nulla contenta delle iniziative che sono state prese dal suo complice, di cui pare che ignorasse completamente il piano. Ecco perché Ariane non la prenderà bene e apparirà fortemente preoccupata per quello che potrebbe succedere in futuro.

Karl ricatta Ariane

Le trame delle puntate di Tempesta d'amore del 2021, infatti, raccontano che tutto cambierà nel momento in cui Karl cercherà in tutti i modi di convincere la sua ex moglie a godersi i frutti del "lavoro sporco" che hanno fatto nel corso delle ultime settimane.

L'idea di Karl, infatti, è ben precisa: ha intenzione di trasformare il Furstenhof in una clinica esclusiva di chirurgia estetica. Peccato, però, che Ariane non sia per nulla d'accordo con il progetto dell'uomo, noto chirurgo plastico.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Karl dimostrerà di non avere alcuna intenzione di arrendersi e così di fronte al sonoro rifiuto di Ariane, comincerà a ricattarla.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Se non accetterà il suo piano, non ci penserà su due volte a confessare a tutti che Ariane è l'assassina della sua stessa madre.

Ariane è l'assassina di sua madre: anticipazioni Tempesta d'amore del 2021

Insomma un segreto a dir poco terribile legato al passato della donna, che potrebbe essere portato alla luce da Karl nelle prossime puntate di Tempesta d'amore in onda nel 2021 su Rete 4.

E in tal caso la donna finirebbe in guai seri, dato che per tutto questo tempo ha fatto ricadere le colpe per la morte di sua mamma su Christoph.

E, invece, fu lei stessa ad ammazzare Isabel dopo che per anni le aveva fatto da balia. In quell'occasione Karl decide di "coprire" il segreto della donna ma adesso non si farà scrupoli a puntarle il dito contro se non accetterà il suo piano.