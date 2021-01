Proseguono a ritmo serrato le registrazioni di Uomini e donne e il 13 gennaio, i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi sono tornati in studio per le nuove puntate. I colpi di scena non sono mancati e le anticipazioni rivelano che c'è stato spazio per le nuove vicende di Gemma Galgani che continua ad essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione. Occhi puntati anche sul percorso di Sophie che in questa nuova registrazione ha dovuto fare i conti con l'assenza in studio di Giorgio che ha scelto di non presentarsi.

La nuova registrazione di Uomini e donne del 13 gennaio: Gemma torna single

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne raccontano che dopo la fine della storia tra Gemma e Maurizio (durante la quale i due si sono lasciati andare anche a dei momenti di intimità) la dama torinese ha sperato fino alla fine in una riappacificazione che però non c'è stata.

Al termine della registrazione precedente, Maurizio si era avvicinato di nuovo a Gemma per consolarla e la dama ha ammesso che in quel momento aveva sperato che tra di loro potesse esserci un ritorno di fiamma.

Galgani non ha nascosto che vedendo l'atteggiamento affettuoso di Maurizio nei suoi confronti, aveva quasi sperato che il cavaliere decidesse di darle una seconda chance ma non sarà così. Maurizio, in studio, ha ribadito e confermato la sua decisione: non intende tornare indietro e considera ormai chiusa la sua relazione con Gemma.

Nuovo cavaliere per Gemma a U&D: è un uomo sui 40 anni

Si era avvicinato a lei semplicemente per affetto e per vedere se fosse tutto ok, dopo la batosta ricevuta in studio legata alla fine della loro storia.

Per fortuna, però, Gemma potrebbe cambiare già pagina e dedicarsi a nuove conoscenze.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 13 gennaio, infatti, rivelano che in studio per la dama torinese si è presentato un nuovo pretendente sui 40 anni, di nome Gianluca, con il quale Gemma si era scambiato qualche messaggio la sera precedente.

Cosa succederà a questo punto? Dopo la delusione di Maurizio, Gemma deciderà di concedersi un'altra possibilità con il giovane Gianluca? Lo scopriremo nelle prossime registrazioni.

Giorgio non si presenta in studio per Sophie: registrazione U&D del 13 gennaio

E poi ancora occhi ben puntati sul percorso di Sophie che questa settimana ha dovuto fare i conti con l'assenza in studio di Giorgio.

Il corteggiatore, non avendo gradito gli atteggiamenti della tronista, ha scelto di non presentarsi e Matteo è apparso contento.

De Filippi, però, gli ha fatto notare che non dovrebbe essere felice dato che, vincere la scelta in questo modo, solo perché non c'è il rivale, non sarebbe appagante per nessuno.