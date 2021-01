Continua l'appuntamento settimanale con le nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore 5. Le anticipazioni preannunciano che nella puntata che andrà in onda mercoledì 20 gennaio Salvatore, il giorno seguente alla lite avvenuta con il padre, andrà al lavoro. Il ragazzo racconterà quanto accaduto a Marcello ma non rivelerà un particolare molto importante: l'appassionante bacio scambiatosi con Gabriella. In casa Amato Agnese non riuscirà più a sopportare il comportamento scurrile ed offensivo di Giuseppe. La sarta dopo aver assistito alla lite tra il figlio e il marito inizierà ad opporsi alle sue minacce di Giuseppe.

Gabriella dopo il riavvicinamento con Salvatore cercherà di inventare delle scuse per non vedere il suo futuro sposo. Clelia invece dopo essersi sentita male andrà a ritirare le analisi che il medico le ha consigliato ma tarderà e Luciano finirà per allarmarsi.

Agnese stanca delle minacce del marito

Nel corso delle nuove puntate il comportamento di Giuseppe Amato, nei confronti di Agnese sarà motivo di scontro tra Salvatore e il padre che non accetterà di vedere la madre sottomessa da un padre – padrone. Il giovane Amato, mentre si troverà in Caffetteria, si confiderà con il socio e gli racconterà che la sera prima ha litigato pesantemente con il padre. Salvatore però non rivelerà che è stato trascinato in Caffetteria da Gabriella e che tra loro due c'è stato un bacio che ha fatto risvegliare la loro passione.

Intanto Agnese sarà sempre più sfinita per i comportamenti scorbutici del marito. La donna non lo tollererà più, sopratutto dopo aver visto la lite del marito con Salvatore e inizierà ad opporsi all'autorità di Giuseppe.

Gabriella inventa delle scuse per non passare del tempo con Cosimo

Nell'episodio sessantotto Gabriella, dopo il bacio avvenuto con il suo ex fidanzato, si inventerà una scusa per non trascorrere del tempo con Cosimo.

La ragazza non si renderà conto che tra poche settimane dovrà sposarsi con Cosimo e non farà altro che pensare al giovane Amato, al loro passato trascorso insieme e alle emozioni che hanno reciprocamente provato. La ragazza proverà ad interrogarsi circa i suoi sentimenti per il titolare della Caffetteria. Nel frattempo Irene, grazie all'aiuto di Rocco, farà pace con il padre mentre Maria, provando ad indagare circa il rapporto dei due ragazzi, capirà che non esisterà nessuna storia clandestina.

Clelia invece dopo il malore accusato nel magazzino del Paradiso, deciderà finalmente di farsi visitare da un medico. La donna prenderà un permesso per ritirare le analisi prescritte dal dottore ma si assenterà per troppo tempo e Luciano inizierà seriamente a preoccuparsi per lei.