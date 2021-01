Prosegue l'appuntamento quotidiano su Canale 5 con la soap opera Una vita: le anticipazioni delle nuove puntate spagnole, che andranno in onda tra qualche tempo in Italia, raccontano che ci saranno dei risvolti importanti legati ai personaggi di Marcia, Felipe e Genoveva. A fare le spese in tutta questa situazione sarà l'ex domestica brasiliana, la quale sarà vittima delle furia cieca della Salmeron. Un durissimo colpo per Felipe che, successivamente, prenderà la decisione di lasciare il paese.

Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva confessa l'uccisione di Marcia

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che nel momento in cui Marcia verrà ritrovata morta, Genoveva si prenderà tutte le responsabilità di quello che è accaduto.

La donna, quindi, finirà in carcere, ma non sconterà particolarmente a lungo la sua pena.

Grazie ai suoi "potenti mezzi", infatti, Genoveva riuscirà a trovare un modo per lasciare il carcere prima del previsto. Un duro colpo per Felipe che, non potendo accettare questa triste realtà, finirà per avere dei comportamenti rissosi, che lo porteranno a trascorrere una notte dietro le sbarre.

Felipe deluso dalla scarcerazione di Genoveva

Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita rivelano che Felipe avrà un crollo nel momento in cui ritroverà Genoveva per le strade del paese, in seguito alla morte della sua amata Marcia, e la perfida Salmeron gli dirà di essere convinta di poter ancora riconquistare il suo cuore.

Ma l'uomo avrà intenzione di voltare definitivamente pagina e in cuor suo sa benissimo che non cadrà mai più nella rete di Genoveva.

Tuttavia, col passare del tempo, la situazione diventerà sempre più insostenibile per l'avvocato, affranto per la morte di Marcia e per l'ingiustizia subita.

Felipe decide di lasciare il paese: anticipazioni spagnole Una Vita

A quel punto, Ramon e Liberto consiglieranno a Felipe di mettere la parola "fine" alla sua guerra nei confronti di Genoveva e questa volta deciderà di ascoltarli.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, infatti, rivelano che Felipe prenderà la drastica decisione di lasciare Acacias 38 e in questo modo spererà di poter iniziare un nuovo percorso di vita.

L'avvocato, infatti, maturerà la decisione di trasferirsi per un po' di tempo in Austria e raggiungere così suo figlio Tano. Una scelta sofferta, ma al tempo stesso inevitabile, quella di Felipe.

L'uomo, così, si congederà dai suoi amici, che gli sono sempre stati accanto nel corso dell'ultimo periodo. In particolar modo ringrazierà Casilda per il sostegno che gli ha dato in seguito alla morte di Marcia, dopodiché uscirà di scena.