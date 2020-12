Le anticipazioni di Beautiful dal 26 dicembre al 30 dicembre rivelano che si assisterà all'ennesimo scontro fra Thomas e Brooke. Il figlio di Ridge troverà un'alleata in Zoe e, insieme, proveranno a farla pagare alla mamma di Rick. Durante il corso della settimana, terranno banco anche i triangoli amorosi fra Hope, Liam e Steffy e fra Wyatt, Flo e Sally. Mentre Liam si troverà ad avere dei riavvicinamenti con Steffy, suo fratello Wyatt, ormai impegnato con la stilista della Spectra, riceverà una dichiarazione d'amore dalla sua ex, Flo Fulton.

Anticipazioni Beautiful: Brooke in pericolo, Thomas vuole vendicarsi

Thomas e Brooke sono ai ferri corti da qualche settimana. La moglie di Ridge non ha perdonato il figlio di suo marito per aver fatto del male a Hope, nascondendole la verità sulla sua primogenita. Logan ha schiaffeggiato il giovane stilista della Forrester dopo aver scoperto che era a conoscenza che sua nipote era viva ed ha avuto discussioni con Ridge, che ha deciso di non far incarcerare suo figlio, suscitando il malcontento della moglie. Thomas penserà che la compagna di suo papà sia la causa della sua rovina e chiederà supporto a Zoe. Secondo il figlio di Taylor, l'unico modo per estromettere la famiglia Logan dalla Forrester Creations, sarà far capitolare suo papà fra le braccia di Shauna.

Beautiful: Liam si riavvicina a Steffy

Liam, dopo aver saputo che sua figlia era viva, è tornato a vivere con Hope e la piccola, mentre Steffy, disperata per aver perso la figlia adottiva, è rimasta da sola con Kelly. Il figlio di Bill, che si troverà diviso fra la sua vecchia famiglia e la nuova, deciderà di andare a trovare la sorella di Thomas e le farà una sorpresa, portandole anche Beth.

Hope non gradirà le attenzioni che il suo compagno dedicherà alla sua ex moglie e gli chiederà di chiarire una volta per tutte la separazione da lei, anche se gli ex coniugi sembreranno molto vicini.

Wyatt riceve una dichiarazione d'amore da Flo

Durante l'ultima settimana del 2020, Wyatt sarà ancora diviso fra la fidanzata Sally e l'amore di gioventù con la figlia di Shauna.

Dopo aver lasciato improvvisamente Fulton perché aveva scoperto che aveva finto di essere la mamma di Beth ed era stata incarcerata, il figlio di Bill Spencer era tornato insieme alla stilista della Spectra. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Flo farà una dichiarazione d'amore al suo ex fidanzato e Wyatt rimarrà colpito dalle sue parole. Non resta che attendere le prossime puntate di Beautiful per scoprire se Thomas riuscirà ad estromettere le Logan dalla Forrester e se i fratelli Spencer riusciranno a mettere fine ai loro triangoli amorosi.