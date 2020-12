Arrivano puntuali le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate settimanali in onda su Canale 5 dall'11 al 17 gennaio 2021. Protagonista Hope che, di fatto, darà il via a una trama a tinte noir che coinvolgerà Thomas. Tutto partirà dall'ossessione della giovane Logan per Douglas, ora in compagnia del padre e di Vinny, un personaggio non proprio raccomandabile.

E, se si parla di ossessioni, non sarà solo Hope ad averne: lo stesso Thomas non riuscirà a controllare la sua patologia mentale, che lo trascinerà in un incubo senza fine. Shauna invece, disposta a tutto pur di avere Ridge, darà il colpo di grazia a Brooke.

Beautiful, anticipazioni puntate su Canale 5 dall'11 al 17 gennaio 2021

Nei nuovi episodi della soap opera americana, Hope inizierà a macchinare un piano per portare via Douglas a Thomas. Memore di quanto dolore ha provato per l'inganno ordito alle sue spalle che l'ha vista lontana da Beth per tantissimo tempo, Hope crederà sia arrivato il momento di agire.

La giovane Logan è molto preoccupata per i comportamenti scriteriati di Thomas nei confronti di Douglas: il bimbo ha timore del padre e non riesce a vivere con tranquillità il loro rapporto, sentendosi continuamente in colpa. Thomas non lo ha ancora perdonato per aver detto a Hope di Beth e forse mai lo farà.

Il benessere del piccolo sta molto a cuore a Hope che, nelle prossime puntate di Beautiful, dirà a Brooke di voler chiedere la custodia di Douglas: per ottenere la firma userà l'ossessione di Thomas nei suoi confronti.

Ancora non sa in che guaio si sta mettendo.

Liam festeggia con Steffy, anticipazioni Beautiful

Mentre Hope metterà a punto i dettagli del suo piano per ottenere la custodia del piccolo Douglas, Shauna e Ridge si troveranno da soli nella stanza degli ospiti mentre il resto della famiglia sta festeggiando la festa di Halloween. La furba Fulton di certo non si lascerà scappare l'occasione e sorprenderà Ridge con un bacio appassionato.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Nel frattempo Liam, Steffy e le bimbe passeranno la serata insieme mentre Hope si recherà a casa di Thomas per portare a termine il suo intento. Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dall'11 al 17 gennaio raccontano che Brooke si preoccuperà molto per la figlia.

Brooke si angoscerà al solo pensiero che Hope e Thomas siano da soli, certa che Forrester jr.

possa approfittarsene. Hope invece sembrerà sottovalutare la pericolosità dell'ex marito e si fingerà interessata a lui per ottenere la firma sui documenti della custodia.

Thomas prenderà tempo e da questo momento in poi inizierà una lunga battaglia per avere il piccolo Douglas, che si concluderà con una sparizione capace di angosciare tutta la famiglia Forrester.