Belen Rodriguez è tornata ad essere la protagonista indiscussa del gossip dopo la notizia della sua gravidanza. Sebbene la showgirl non l'abbia confermata in maniera diretta, in queste settimane sono arrivate diverse conferme sul suo "stato interessante". La notizia ad esempio è stata confermata in diretta nel corso della trasmissione Ogni Mattina in onda su Tv8 e in queste ore anche il settimanale Oggi ha ufficializzato la gravidanza della showgirl argentina, con tanto fi virgolettato in copertina che non è piaciuto per niente alla diretta interessata.

Il settimanale Oggi parla della gravidanza di Belen Rodriguez

Nel dettaglio, la rivista ha messo in copertina Belen Rodriguez e la notizia della sua gravidanza con un virgolettato che recita così: "Sono felicissima, non desidero altro. Ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto".

Una dichiarazione decisamente forte che, tuttavia, non corrisponderebbe alla realtà dei fatti dato che in queste ultime ore Belen sui suoi account social ci ha tenuto a smentire la copertina dello storico settimanale e le dichiarazioni riportate in prima pagina.

Belen, infatti, pur non facendo cenno alla notizia della sua gravidanza ha voluto smentire le dichiarazioni che le erano state attribuite.

La reazione di Belen sui social: la smentita

"Ci tengo a chiarire che non ho rilasciato nessuna dichiarazione o virgolettato a nessun settimanale" ha scritto la showgirl argentina sul suo account Instagram.

Insomma la Rodriguez ci ha tenuto a mettere i puntini sulla 'i' in merito a questa situazione che la riguarda in prima persona anche se, come vi dicevamo, sui social ha preferito ancora non svelare tutta la sua verità in merito alla gravidanza.

Non si esclude, però, che l'annuncio ufficiale da parte di Belen e del suo fidanzato Antonino Spinalbese possa arrivare nel corso delle prossime giornate, magari proprio da Instagram oppure con un'intervista televisiva in un programma Rai-Mediaset (Domenica In o Verissimo?).

Stefano De Martino, ex di Belen, non sarebbe contento della gravidanza

Intanto, sempre sulle pagine di 'Oggi' si è parlato anche di quella che sarebbe stata la reazione di Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, nel momento in cui avrebbe appreso la notizia della gravidanza.

A quanto pare la reazione del conduttore di Stasera tutto è possibile non sarebbe stata delle migliori: secondo quanto riferito al settimanale da alcuni conoscenti dell'ex marito di Belen, Stefano De Martino non avrebbe reagito positivamente. Il motivo? Solo ora potrebbe essersi reso conto di averla persa per sempre.