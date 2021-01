Nuove indiscrezioni su Belen Rodriguez: se la showgirl tace sulla notizia che la vorrebbe in attesa del suo secondo figlio, i siti e le riviste di Gossip riportano voci e possibili conferme in merito quasi ogni giorno. Il giornalista Alberto Dandolo, ad esempio, non solo sostiene che l'argentina sia incinta di Antonino Spinalbese, ma fa sapere che qualcuno non avrebbe gioito a questa news: l'ex marito di lei, Stefano De Martino.

Possibili conferme sulla dolce attesa di Belen

Ogni giorno trapelano nuove indiscrezioni sul presunto stato interessante di Belen: la mancata smentita della soubrette, non fa che alimentare le chiacchiere sul bambino che aspetterebbe da Antonino Spinalbese.

L'ultimo a sbilanciarsi su questa notizia, è stato il giornalista Alberto Dandolo, che sulle pagine di una nota rivista scandalistica, ha confermato tutto dicendo di aver parlato con degli amici di Rodriguez.

Inoltre è stato anche riportato un rumor molto particolare sull'ultimo ex dell'argentina: pare che Stefano De Martino non abbia fatto i salti di gioia dopo aver scoperto che il figlio Santiago starebbe per avere un fratellino o una sorellina.

Ovviamente i protagonisti di questi pettegolezzi non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma gli addetti ai lavori si dicono convinti nell'affermare che Belen e il fidanzato stanno per diventare genitori, mentre il conduttore Rai ha storto il naso di fronte a questa lieta notizia.

Indizi sul presunto stato interessante di Belen

Secondo quello che è stato riportato, Stefano si sarebbe detto contrario alla gravidanza dell'ex moglie per due possibili motivi: la storia d'amore con Antonino va avanti da troppo poco tempo (i due sono fidanzati da meno di sei mesi) e il bebè in arrivo lo allontana definitivamente dalla mamma di Santiago, quindi per ragioni di gelosia.

Queste indiscrezioni, dunque, sostengono che De Martino avrebbe reagito male alla notizia che Belen sarebbe già al quarto mese di gravidanza: pare che il secondo figlio della showgirl, nascerà nei primi mesi dell'estate del 2021.

I protagonisti di questi gossip, però, non si stanno esponendo per commentarli: Rodriguez e Spinalbese tacciono sul rumor che li vorrebbe prossimi a diventare genitori, ma anche il conduttore napoletano non ha rilasciato dichiarazioni sul presunto stato interessante dell'argentina.

Profilo pronunciato per Belen: i fan pensano sia incinta

Quella sulla presunta reazione stizzita di Stefano De Martino alla sua dolce attesa non è l'unica indiscrezione che ha serpeggiato sul web nelle ultime ore su Belen. Una foto che l'argentina ha pubblicato su Instagram il 20 gennaio, ha scatenato la fantasia di quei fan che sono certi che sia in attesa del suo secondo figlio.

Sotto allo scatto nel quale la soubrette si mostra di profilo su una scala e con indosso soltanto un abito bianco trasparente, si possono leggere i commenti di chi ha notato un ventre non proprio piatto e asciutto come al solito.

"Si vede il pancino", "Meravigliosa, ti auguro il meglio", hanno scritto alcuni che non hanno dubbi sullo stato interessante della Rodriguez.

Anche Guendalina Canessa ha digitato che nell'immagine in questione si vedrebbe l'accenno di un pancino, quello che spunta a tutte le future mamme nei primi mesi di gravidanza.

Stando a quello che si vocifera in rete e sulle riviste scandalistiche, la 36enne dovrebbe essere da poco entrata nel quarto mese, ma per ora né lei né il compagno Antonino Spinalbese si sono esposti per confermare o per smentire il gossip sul bebè che starebbero aspettando a meno di sei mesi dal loro colpo di fulmine.