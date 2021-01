Per le fan italiane di Can Yaman l'attesa è finita, infatti l'attore turco giungerà a Roma nella giornata del 5 gennaio per intraprendere un progetto veramente speciale: sarà protagonista di alcuni spot pubblicitari insieme a Claudia Gerini. Tutto questo in attesa dei progetti futuri di Yaman in Italia: l'attore, al fianco di Luca Argentero, interpreterà Sandokan.

Can Yaman a Roma per girare quattro spot pubblicitari

Negli ultimi giorni è stato lui stesso ad annunciarlo svariate volte sul suo profilo Instagram e ormai la fatidica data è arrivata. Can Yaman arriverà in a Roma il 5 gennaio per la registrazione di alcuni spot pubblicitari al fianco di Claudia Gerini.

I due insieme sponsorizzeranno un noto pastificio abruzzese e saranno quattro gli spot che andranno a registrare, che avranno come filo conduttore (ovviamente) la pasta. A dirigerli Ferzan Ozpetek, amico di Can Yaman e legato all'attore per le medesime origini turche.

Gli organi di stampa hanno anche già comunicato una delle probabili location che farà da cornice agli spot pubblicitari, ovvero un ristorante. A quanto pare è stata fatta questa scelta proprio per evidenziare la vicinanza dell'azienda, protagonista del progetto, a uno dei settori che è stato più colpito dalla pandemia da Covid-19. Gli spot, a ogni modo, saranno visibili in tv e sui social a partire da fine gennaio.

Questo, però, sarà solo l'inizio dei progetti di Can Yaman qui in Italia.

Infatti nei prossimi mesi, al fianco di Luca Argentero, vestirà i panni di Sandokan, nel remake della serie tv firmata Lux Video, che sarà composta da otto episodi. Al momento indiscrezioni parlano delle riprese interne girate negli studi Formello di Lux Vide, mentre le scene esterne, molto probabilmente, verranno girate in località esotiche come i Caraibi.

Prossimamente in tv con DayDreamer - Le ali del sogno e C'è posta per

Per quanto riguarda l'attuale fronte televisivo, Can Yaman e Demet Ozdemir saranno i protagonisti del prime time di Canale 5 con il loro DayDreamer - Le ali del sogno. A partire da giovedì 7 gennaio le avventure di Can e Sanem, che dal giugno scorso stanno appassionando una bella fetta del pubblico italiano, torneranno in prima serata, dopo aver fatto una piccola "comparsa" il settembre scorso.

Non solo, Can Yaman sarà anche uno degli acclamati ospiti della nuova stagione di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi che prenderà il via il 9 gennaio prossimo. Al momento non è ancora dato sapere con certezza a quale puntata parteciperà, ciò che è sicuro è che verrà mandata in onda la sorpresa che è stata registrata negli studi Elios l'ottobre scorso.