Nuova puntata Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni dell'episodio in onda su Rai 1 martedì 12 gennaio vedono Gabriella in preda alla confusione. Ora che ha letto la lettera di Salvatore, non è più quella di prima. Il matrimonio con Cosimo si avvicina ma qualcosa in lei è inevitabilmente cambiato.

Intanto, Arturo continua a far insospettire Adelaide, in ansia per Umberto dopo aver scoperto che nell'affare immobiliare che lo sta coinvolgendo aleggia l'ombra ancora inquietante di Achille Ravasi. A dare una svolta sarà Ludovica, in possesso di una preziosa informazione.

Spoiler Il Paradiso delle Signore di giovedì 12 gennaio: Ludovica ha informazioni su Achille

Umberto ha ricevuto una proposta dal signor Bergamini che riguarda un importante affare immobiliare. Fiutando l'ottima occasione, Guarnieri si è mostrato sin da subito interessato.

Attenzione però, perché non è tutto oro quello che luccica: stando alle anticipazioni del Paradiso delle Signore del 12 gennaio infatti, il furbo Bergamini proverà a far tornare a suo vantaggio l'affare. Umberto, arguto come al solito, intuirà che Arturo lo sta prendendo in giro e non la prenderà affatto bene.

A quel punto, Umberto inizierà a indagare su Arturo e sui suoi reali intenti. A dare un'importante svolta alle sue indagini sarà Ludovica, in possesso di un'informazione su Bergamini senior che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Gabriella nel vortice dei ricordi

Dopo aver letto la lettera che gli scrisse Salvo e che mai aveva creduto potesse trovare solo ora, Gabriella verrà assalita dai dubbi: è davvero Cosimo il ragazzo che vuole sposare?

La stilista cercherà di non pensarci, ma non farà altro che ripercorrere i momenti più belli della sua storia d'amore con Salvatore: le sorprese in Caffetteria, la sua galanteria, i baci e le promesse di una vita insieme.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Salvatore, dal canto suo, non riuscirà a capacitarsi di come Agnese possa essere stata così egoista da non esaudire quel desiderio che forse, oggi, avrebbe cambiato le cose.

Una telefonata manda in ansia Vittorio

A casa Conti Vittorio è in una situazione imbarazzante. Marta è ancora a New York e Beatrice è sempre più presente nella sua vita, quasi come se fosse sua moglie.

Vittorio e Beatrice finiranno per parlare della loro storia d'amore che li unì tanti anni fa e che li divise per cause di forza maggiore. La passione li unirà come un tempo?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di giovedì 12 gennaio rivelano che Conti riceverà una telefonata inaspettata dalla madre superiora che è a capo del collegio in cui è iscritta Serena.

Vittorio ne sarà scombussolato e capirà di dover far subito qualcosa per il benessere della bimba. La sua dolcezza colpirà positivamente Beatrice, che lo vedrà con occhi diversi, gli occhi dell'amore.