Nelle prossime puntate di Endless love, il matrimonio tra Nihan e Kemal rischierà di trasformarsi in strage. Emir metterà in atto il suo piano per impedire a Nihan di sposare Kemal e, al tempo stesso, eliminare quest'ultimo. Farà irruzione nel salone da barbiere di Hüseyin, narcotizzandolo. Lo stesso destino toccherà a Kemal, che sarà rapito da Emir e portato via con l'obiettivo di essere ucciso.

Kemal teme che Emir possa compiere una strage il giorno del suo matrimonio

Arriverà il giorno del matrimonio tra Kemal e Nihan, e tutti faranno l'indispensabile per fare in modo che non accada nulla di grave.

Perché Emir glielo aveva detto a Kemal: "Se sposerai Nihan, il matrimonio finirà nel sangue". Per questo, Kemal allerterà Ayhan, Zehir e i suoi uomini, e raccomanderà loro di fare in modo che durante la cerimonia non accada nulla.

Verrà presidiata la location dove si terrà la cerimonia, che avrà luogo sulla spiaggia. Proprio grazie all'aiuto dei propri complici, Ayhan e Zehir riusciranno a stanare tanti uomini di Emir. Tuttavia, lui sarà più furbo e, per il suo modo di fare, sarebbe troppo scontato attaccare proprio durante la cerimonia e Kemal se ne accorgerà molto presto.

Emir fa irruzione nel salone di Hüseyin

Mentre Nihan si preparerà in compagnia di Vildan, Fehime e l'amica Yasemin, Kemal andrà nel salone da barbiere del padre insieme a Zehir: sarà lui a fargli la barba e a pettinarlo per le nozze.

Zehir si allontanerà un attimo per ritirare dei vestiti in un negozio, ma, proprio in quell'istante, nel salone giungerà Emir con tutti i suoi uomini. Con il cloroformio addormenteranno Hüseyin, mentre con Kemal, Emir vorrà fare quattro chiacchiere. Ovviamente sotto minaccia, visto che uno dei suoi uomini gli punterà una lametta sul collo.

Kemal viene rapito

"Le informazioni che ti ha dato Zeynep non sono state utili?", dirà Emir, sapendo che Zeynep ha chiamato Kemal per dirgli di stare attento a possibili attacchi. "Stai facendo irruzione in un negozio in pieno giorno, credi che nessuno possa vederti?", dirà Kemal, ma Emir ha pensato anche a quello: "I proprietari di tutti i negozi del quartiere sono stati convocati per una riunione urgente, i tuoi piani per contrarre matrimonio sono stati fermati: è finita, come anche la tua vita".

Kemal non avrà modo di reagire, perché anche lui verrà narcotizzato e portato via. Hüseyin verrà lasciato da solo in negozio e privo di sensi. A ritrovarlo sarà Zehir quando rientrerà dal negozio. Libererà Hüseyin e proverà a farlo rinvenire per capire che cosa sia successo, ma purtroppo non ci riuscirà. Non gli resterà che chiamare Ayhan per chiedere soccorsi.