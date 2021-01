Nelle ultime ore il Gossip infiamma intorno a Can Yaman, il divo della soap tv Daydreamer-Le ali del sogno. L'attore turco, secondo quanto rivelato da Anna Pettinelli agli ascoltatori di RDS, avrebbe un flirt con Diletta Leotta. La speaker radiofonica e prof di Amici 20, ha assicurato che la notizia viene da una fonte certa, anche se, naturalmente, ha preferito non svelarla.

Can Yaman in Italia, fan in delirio

Can Yaman sta facendo molto parlare di sé in questi giorni, anche per essere stato multato a Roma per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Come noto, l'attore è in questi giorni in Italia per girare lo spot della pasta De Cecco che lo vede al fianco di Claudia Gerini.

Le tantissime fan di Can si sono riversate fuori dall'hotel romano del loro beniamino creando un assembramento che ha costretto le forze dell'ordine ad intervenire. Dopo questa notizia, finita anche sui notiziari nazionali, ora giunge uno scoop sulla vita sentimentale di Can Yaman da parte di Anna Pettinelli.

Leotta e Can Yaman insieme? Anna Pettinelli: 'Erano nello stesso albergo'

Un vero colpo di scena per i radioascoltatori di RDS che, poche ore fa, hanno ascoltato l'indiscrezione lanciata da Anna Pettinelli la quale, inizialmente, ha annunciato di essere certa che l'attore turco stia frequentando un'italiana. Poco dopo, è stato svelato il nome della misteriosa donna e si è scoperto che di tratta di Diletta Leotta. La speaker ha assicurato la veridicità della notizia, anche se non ha voluto rivelare la fonte.

Dal suo racconto, Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero stati avvistati da più persone mentre si scambiavano baci appassionati, ma non è tutto. I due avrebbero anche alloggiato nello stesso albergo romano. Notizia, questa, confermata dal video sull'assembremento costato la multa a Can Yaman e condiviso sui social dalla presentatrice.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

È sbocciato l'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman?

Al momento, non esistono foto che ritraggono Can e Diletta insieme e, dando uno sguardo ai rispettivi profili social, i due non si seguono su Instagram. Potrebbe trattarsi di una fake news, nonostante Anna Pettinelli sia sicura della sua fonte. Non ci sarebbe nulla di male se si venisse a sapere che tra i due vi è del tenero.

Entrambi. infatti, al momento dovrebbero essere single. Lei, stando alle ultime notizie, avrebbe rotto definitivamente con Daniele Scardina, anche se i due continuano a seguirsi e a scambiarsi like sui social. Anche Can Yaman è single, nonostante gli vengano continuamente attribuite delle fidanzate, come la collega Demet Ozdemir, la Sanem di Daydreamer. I due attori, in realtà, sono solo buoni amici, come dichiarato più volte dai diretti interessati. Non è da escludere, quindi, che la bomba sganciata dalla prof di Amici 20 corrisponda a verità. Non resta che attendere per scoprirlo.