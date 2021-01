Le nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 18 a venerdì 22 gennaio, si concentreranno soprattutto sul sequestro di Leonardo e Filippo. A quanto pare l'incubo dei due uomini volgerà a conclusione, ma se Filippo tornerà a casa sano e salvo, lo stesso non si potrà dire di Leonardo. Alex, sul punto di lasciare Napoli per andare in Spagna, prenderà una decisione a dir poco scioccante che spezzerà il cuore di Vittorio. Niko, infastidito dalle invadenze del padre, si rivolgerà a sua madre per venire a capo della situazione. Mentre il suo lavoro verrà messo in discussione dal ritorno di Chiara, Michele si ritroverà a convincere Silvia a denunciare l'aggressione subita.

Anticipazioni Un posto al sole, Leonardo in ospedale

Filippo sarà pronto a tentare la fuga, ma dovrà fare i conti con la possibilità che Leonardo possa far sfumare l'intero piano. Bene o male, i due uomini si decideranno a scappare e, dopo una nottata rocambolesca, Sartori farà ritorno dalla sua famiglia sano e salvo mentre per Leonardo le cose andranno in maniera differente. Il ragazzo, infatti, verrà ricoverato in ospedale e Serena e Filippo decideranno di mettersi in contatto con i genitori di lui, ma dopo la telefonata i due coniugi si renderanno conto che Leonardo è solo e questo spingerà Sartori a provare pena per il ragazzo.

Niko avrà a che fare con l'invadenza di Renato e, disperato, il ragazzo chiederà aiuto a sua madre. Angela, frattanto, riceverà una notizia destinata a rivoluzionare il suo stesso futuro.

Chiara torna alla radio, Michele insegue il suo presunto aggressore

Faccia a faccia tra Cerruti e il dottor Sarti, con il vigile determinato a risolvere l'intera situazione. Peccato, però, che i risultati saranno completamente opposti a quelli immaginati da Cerruti. Michele dovrà fare i conti con degli imprevisti dovuti principalmente al ritorno di Chiara in radio.

Dei cambiamenti riguardanti la linea editoriale saranno in agguato e tutto ciò potrebbe generare un grosso terremoto in radio. Silvia, invece, si dirà piuttosto ottimista sul futuro lavorativo di suo marito peccato, però, che le previsioni sembreranno dare ragione a Michele. Il giornalista avrà una seria difficoltà a collaborare con Chiara e tutti i tentativi di distrazione della moglie non fungeranno.

Intanto, nonostante siano passati diverse settimane dal tragico episodio dell'aggressione che ha coinvolto sia Michele che Silvia, sembrerebbe che quest'ultima sarà presa nuovamente di mira e suo marito inseguirà l'uomo che avrebbe cercato di farle del male. In seguito Michele convincerà Silvia a rivolgersi alla polizia per sporgere denuncia.

Spoiler Un posto al sole, Alex scarica Vittorio

Dopo la partenza di Marina, Roberto si dedicherà a Lara, decidendosi a concederle più spazio. Per Alex si avvicinerà il giorno della partenza per Madrid, ma la sera prima del fatidico volo, la ragazza prenderà una decisione estremamente clamorosa e lascerà Vittorio. Quest'ultimo non avrà alcuna intenzione di farsi da parte e cercherà di ricucire il rapporto con la sua amata.

In piena crisi sentimentale, il figlio di Guido Del Bue si ritroverà a fronteggiare Chiara e le sue richieste destinate a scombussolare il normale sistema in radio. Infine, le anticipazioni settimanali di UPAS rivelano che Ilaria chiederà scusa a Rossella per il suo comportamento e spererà di ripristinare l'amicizia con la ragazza.