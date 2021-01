Can Yaman è tornato di nuovo in Italia. L'attore turco, star della Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, in questi giorni si trova nel nostro Paese come testimoniano gli scatti che sono stati pubblicati sui social dal suo manager italiano Andrea di Carlo e anche da Tina Cipollari, la star di Uomini e donne. Tuttavia, per questo nuovo soggiorno nel nostro Paese non sono spuntate foto che ritraggono Can in compagnia di Diletta Leotta, che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma, così come testimoniato dalle foto apparse sui settimanali di gossip nell'ultimo periodo.

Nuovo soggiorno di Can Yaman in Italia e lo scatto con Tina Cipollari

Nel dettaglio, a confermare la presenza in Italia di Can Yaman è stato uno scatto pubblicato sul profilo Instagram del suo manager italiano, Andrea Di Carlo.

Ieri sera Can e Andrea (fidanzato con la cantante Arisa) hanno guardato insieme la puntata di C'è posta per te su Canale 5 che vedeva tra i suoi ospiti anche l'attore turco portato al successo dalla soap opera DayDreamer - Le ali del sogno.

E poi ancora un ulteriore prova del suo soggiorno nel nostro Paese è arrivato da un selfie che Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e donne, ha postato ieri pomeriggio tra le stories del suo profilo ufficiale Instagram.

Silenzio social per Can Yaman e Diletta Leotta

Insomma, un ritorno a tutti gli effetti per Can a distanza di pochi giorni dall'ultimo soggiorno nella Capitale dove è sbocciato l'amore per la bella Diletta Leotta. I due, infatti, hanno trascorso cinque giornate insieme soggiornando nello stesso albergo.

Eppure, per questa nuova trasferta italiana non ci sono tracce sui social di possibili incontri con Diletta Leotta. Can Yaman, infatti, sul suo profilo ufficiale non ha condiviso scatti che lo ritraggono in compagnia della conduttrice sportiva.

La stessa cosa è stata fatta anche da Diletta che da diverse ore non posta sul suo profilo ufficiale stories e scatti della sua giornata, come fa normalmente, condividendole con gli oltre 7 milioni di followers che la supportano.

Cosa succede tra i due? Possibile che Can e Diletta non si siano incontrati nonostante il ritorno in Italia dell'attore turco? Vedremo se ci saranno ulteriori risvolti nel corso delle prossime ore.

DayDreamer con Can Yaman ritorna nel daytime di Canale 5

Intanto per Can Yaman è giunto il momento di tornare in onda, tutti i giorni, su Canale 5. Complice il crollo di ascolti de Il Segreto, in casa Mediaset hanno scelto di riportare in onda la serie turca DayDreamer - Le ali del sogno nel palinsesto quotidiano della rete ammiraglia.

A partire da lunedì 25 gennaio, i nuovi episodi della soap con Can e Sanem terranno compagnia ai telespettatori dalle 16:45 alle 17:15 circa.