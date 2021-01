Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip per una loro presunta love story, non ancora confermata dai diretti interessati. A suffragare la tesi che tra i due ci sarebbe del tenero, anche il fatto che, a poche ore di distanza l'uno dall'altro, Can e Diletta hanno postato sui social la medesima canzone. Un brano struggente che parla d'amore. Sarà un caso?

Diletta Leotta la star di DayDreamer stanno insieme? Il gossip impazza

Il gossip impazza intorno alla star di Daydreamer Can Yaman e alla conduttrice di Dazn Diletta Leotta. Dopo gli scoop dei settimanali nei giorni scorsi, che hanno pubblicato gli scatti dei due in teneri atteggiamenti, sul web si parla insistentemente del presunto flirt tra i due.

Notizia non ancora confermata dai diretti interessati. Al pubblico non è sfuggito un altro particolare, che confermerebbe che tra l'attore turco e la bionda conduttrice ci sia effettivamente del tenero.

Can e Diletta messaggio in codice sui social?

Nelle scorse ore Can Yaman e Diletta Leotta hanno pubblicato delle Storie romantiche. Nel dettaglio, l'attore di Daydreamer ha condiviso una struggente canzone d'amore dal titolo 'Una notte a Napoli', lo stesso brano postato qualche ora prima da Diletta. Altro particolare che non è sfuggito agli utenti più attenti il fatto che, proprio ieri, la conduttrice si trovava a Napoli per seguire la partita della squadra partenopea con la Fiorentina. Una semplice coincidenza? Sembra di no. Quanto pubblicato sui social sembra essere una dolce dedica in piena regola, una sorta di messaggio in codice.

Can Yaman non conferma il flirt e risponde stizzito: 'Fatti miei'

Al momento tutto resta nel campo delle ipotesi, anche se gli indizi su un flirt in corso tra Diletta e Can Yaman ci sono tutti. Mancherebbe solo una dichiarazione ufficiale della neo coppia, ma non è detto che questa arrivi, almeno nel breve periodo, data la riservatezza di Yaman riguardo alla sua vita privata.

Solo pochi giorni fa, la star turca era intervenuta sui social per mettere a tacere le voci su questo flirt, utilizzando poche ma efficaci parole: 'Fatti miei. Punto'. Le fan italiane di Can Yaman non hanno preso benissimo la notizia sulla nuova presunta storia d'amore del loro beniamino e non è da escludere che l'attore non abbia alcuna voglia di rendere pubblica la sua relazione con la conduttrice.

L'artista turco, come noto, tornerà ancora in Italia prossimamente, in concomitanza con l'inizio delle riprese di Sandokan, il remake che lo vede protagonista nei panni che furono di Kabir Bedi e al fianco di un altro divo del cinema di casa nostra, Luca Argentero.