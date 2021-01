La Lux Vide, società di produzione televisiva e cinematografica italiana, sta realizzando una nuova serie dedicata a Sandokan - La tigre della Malesia, personaggio immaginario e protagonista di molti romanzi di avventura della saga "Il ciclo dei pirati della Malesia", creata dallo scrittore veronese Emilio Salgari. La società Lux Vide avrebbe scelto l'attore che dovrà interpretare il ruolo di Sandokan, il quale nel 1976 rese famoso Kabir Bledi con l'omonimo sceneggiato, firmato dal regista Sergio Sollima: nelle vesti del nuovo Sandokan, dunque, ci sarà l'attore turco Can Yaman, già noto per il ruolo di Can Divit nella soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, ancora in corso in Italia.

Can Yaman: 'Sono davvero emozionato'

Can Yaman è stato intervistato nei giorni scorsi da un settimanale e ha parlato del nuovo progetto televisivo: "Sono davvero emozionato. Interpreterò Sandokan e ancora non ci posso credere. Sono molto curioso di questa produzione internazionale, che ha come motore fondamentale l'Italia". La nuova serie televisiva ispirata ai romanzi di Emilio Salgari e firmata Lux Vide, sarà prodotta da Luca Bernabei e sarà venduta in tutto il mondo. L'attore turco Can Yaman dovrà confrontarsi con il protagonista indiscusso degli anni settanta Kabir Bledi, il quale diede il volto a Sandokan nell'omonima miniserie di Sergio Sollima. A tal riguardo, Yaman ha confessato: "So bene che non sarà facile. Conosco a memoria quella serie, la guardavo da bambino e me ne sono innamorato".

L'attore turco, inoltre, ha dichiarato di essere pronto a interpretare Sandokan e di essere consapevole delle difficoltà e dell'impegno richiesto per affrontare un ruolo di tale portata e a tal proposito ha rivelato: "Sono pronto a raccogliere la sfida".

Luca Argentero: 'Per me è un onore interpretare Yanez'

Oltre al ruolo di Sandokan, ormai deciso nel volto di Can Yaman, un altro personaggio nel cast di Sandokan - La tigre della Malesia riguarda il luogotenente Yanez, il quale sarà interpretato da uno degli attori di punta del cinema italiano, Luca Argentero.

Nella miniserie di Sergio Sollima degli anni settanta, era stato l'attore francese Philippe Leroy a recitare nel ruolo di Yanez. Luca Argentero, nel corso dell'intervista, ha parlato della sua nuova avventura: "Ero piccolino quando vidi Sandokan. Per me è un onore interpretare il ruolo del luogotenente Yanez". Poi ha aggiunto: "Ho avuto la fortuna di conoscere Leroy, nel film Hotel Gagarin dove recitava anche lui".

La Perla di Labuan rimane ancora senza nome

Le riprese di Sandokan avranno luogo in Italia, mentre per le scente più avventurose il regista avrebbe scelto i paesaggi tropicali dei Caraibi. Un altro personaggio, non meno importante, presente nei racconti di Emilio Salgari è la Perla di Labuan, ossia Lady Marianna Guillonk, la quale nella miniserie di Sergio Sollima aveva il volto di Carole André, la fanciulla amata da Sandokan. Per quanto riguarda Lady Marianna, però, il produttore Luca Bernabei non avrebbe ancora deciso chi dovrà interpretarla.