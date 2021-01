All'interno della casa del Grande Fratello Vip è sempre tempo di nuove confessioni e in queste ultime ore Tommaso Zorzi è tornato a parlare del suo rapporto di amicizia speciale nato con Francesco Oppini. Tra i due si era venuto a creare un rapporto strettissimo, al punto che Tommaso e Francesco erano diventati inseparabili. Poi, dopo che Oppini scelse di abbandonare il gioco in anticipo, Tommaso ammise di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti. Parlando in casa con Giulia Salemi, Tommaso non ha nascosto di aver pianto per questa situazione ma di essere consapevole che Francesco ha una fidanzata da anni.

Tommaso Zorzi torna a parlare di Francesco Oppini nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, tornando a parlare del suo rapporto con Francesco, Tommaso ha ammesso che durante i tre mesi che hanno trascorso insieme in casa, si sono sempre presi in giro e che lui non si è mai preso sul serio su questa storia.

"Anche perché lui ha una fidanzata da tempo" ha ammesso Zorzi parlando della situazione con Giulia Salemi. "Se io mi prendessi sul serio sul rapporto che ho con lui, mi ammazzerei" ha proseguito poi Tommaso consapevole del fatto che fuori dalla casa del GF Vip, Francesco avesse una fidanzata.

'Ho pianto' ammette Tommaso ripensando ad Oppini

"Ho pianto per i cavoli miei" ha proseguito Tommaso nel suo sfogo e ha aggiunto che forse Francesco Oppini si sposa ma non con lui.

"So benissimo che lui ha una situazione sua" ha chiosato il giovane Zorzi.

Insomma, nonostante sia passato più di un mese dall'uscita di Francesco dalla casa del GF Vip 5, Tommaso dimostra di non essere riuscito a dimenticare del tutto il suo amico speciale.

Oppini, però, dal suo canto era stato molto chiaro con Zorzi e in più occasioni gli ha ribadito che per lui non ci sarà alcun tipo di problema a coltivare un'amicizia anche quando si spegneranno i riflettori del reality show di Canale 5, ma al tempo stesso si sarebbe fatto da parte se Tommaso glielo avesse chiesto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La crisi di Tommaso Zorzi per il prolungamento del GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà il rapporto tra Tommaso e Francesco fuori dalle mura domestiche del GF Vip 5, in queste ultime ore Zorzi è stato alle prese anche con un nuovo momento di crisi, dovuto al fatto di aver scoperto che probabilmente questa edizione del reality show non terminerà più l'8 febbraio.

A quel punto Tommaso è apparso demotivato, stanco e privo di energie: il giovane influencer dopo ben 4 mesi di reclusione all'interno della casa del Grande Fratello Vip non ha nascosto la sua enorme stanchezza, ammettendo che in caso di nuovo prolungamento, non riuscirebbe ad andare oltre la data prevista dell'8 febbraio.