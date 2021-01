Can Yaman, l'attore turco conosciuto al grande pubblico per il suo ruolo di Can Divit in Daydreamer, sarà il protagonista del remake di Sandokan. L'attore vestirà i panni che furono di Kabir Bedi e, proprio quest'ultimo, ha commentato la scelta di affidare a Can Yaman il ruolo della tigre di Mompracem.

Can Yaman nei panni di Sandokan nel remake in onda su Rai 1

Can Yaman, l'attore turco, amatissimo dal pubblico italiano e non solo, grazie alle soap Bitter Sweet e Daydreamer, sarà il protagonista del remake di Sandokan, le cui riprese inizieranno tra qualche mese. Accanto al 31enne attore turco, ci sarà un cast stellare.

Tra i protagonisti infatti, Luca Argentero che vestirà i panni di Yanez e, stando alle indiscrezioni, anche Alessandra Mastronardi nel ruolo di Mariana, il grande amore di Sandokan. Stando a tutte queste premesse, non c'è da stupirsi se il pubblico attende con ansia di vedere in tv il remake di Sandokan.

Kabir Bedi su Can Yaman: 'Sarà un degno successore'

Un periodo d'oro quello di Can Yaman, lavorativamente parlando. Da pochi giorni è in onda il nuovo spot della pasta che lo vede protagonista accanto a Claudia Gerini ed è reduce dall'ospitata a C'è posta per te di sabato scorso, dove il pubblico è andato in visibilio per lui. L'attore molto probabilmente, passerà molto tempo in Italia nei prossimi mesi, proprio per l'impegno con Sandokan, prodotto per Rai 1 da Lux Vide.

A proposito del remake del celeberrima serie, il protagonista di allora Kabir Bedi, ha voluto dare il suo parere sulla scelta di Can Yaman come suo "sostituto". In riferimento alla fortunata serie che lo ha portato al successo Kabir Bedi, in una recente intervista, si è detto contento che Sandokan venga rifatto con moderni effetti speciali e sull'attore turco ha dichiarato: "Sono sicuro che Can Yaman sarà un degno successore".

Kabir Bedi su Sandokan: 'Simbolo di coraggio e liberta'

Kabir Bedi, sempre sulle pagine del settimanale che lo ha intervistato, ha dichiarato come il personaggio di Sandokan, da lui interpretato per anni con successo, sia un ruolo iconico, simbolo di coraggio e libertà. Ora non resta che attendere per scoprire come verrà accolta l'interpretazione di Can Yaman.

Stando alle indiscrezioni le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, anche se, al momento, non vi è nulla di ufficiale in merito. L'attore di Daydreamer è al centro anche di altri rumors, secondo i quali sarebbe in procinto di collaborare con Ferzan Ozpetek, in un remake de Le Fate Ignoranti. Molti progetti in ballo per il 31enne Can Yaman, attualmente al centro delle cronache rosa anche per un presunto flirt con Diletta Leotta.