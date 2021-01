Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda giovedì 21 gennaio in prima serata su Canale 5, CeyCey chiuderà Sanem e Can in una cella frigorifera. Questo gesto, però, non aiuterà i due a chiarirsi e il loro rapporto sarà sempre più complicato.

DayDreamer, spoiler del 21 gennaio: Leyla lascia l'agenzia

Secondo le anticipazioni nella prossima puntata CeyCey sarà determinato a far riappacificare Can e Sanem. Il giovane dipendente della Fikri Harika, quindi, si servirà dell'aiuto di Ayhan e Deren per chiudere i due innamorati in una cella frigorifera. Secondo CeyCey e i suoi amici, infatti, in quell'occasione i due avranno modo di chiarirsi e di fare pace.

In realtà, quando si troveranno chiusi nello stesso luogo, Can e Sanem finiranno per litigare ulteriormente e saranno ancora più decisi a proseguire per strade differenti.

Il maggiore dei Divit e la minore delle Aydin, inoltre, saranno protagonisti di un'altra lite in azienda. A quel punto, Sanem prenderà le sue cose e si dirigerà verso l'ufficio di Yigit, il quale la accoglierà calorosamente. Leyla, dal suo canto, deciderà di dimettersi dalla Fikri Harika a causa di uno scontro con Emre.

DayDreamer, puntata del 21/01: Can e Sanem sono costretti a lavorare insieme

Nel quartiere della famiglia Aydin, intanto, Aysun diventerà socia di Mevkibe per questo motivo Muzaffer verrà escluso dal progetto. Osman, dal suo canto, porterà Leyla a visitare un appartamento per quando saranno sposati, ma Leyla non sembrerà entusiasta di tale proposta.

A causa del libro scritto da Polen, Sanem e Can saranno costretti ancora una volta a lavorare insieme. Huma, intanto, sarà felice che entrambe le sorelle Aydin andranno via dalla sua agenzia. Leyla, intanto, sarà molto confusa a causa del suo rapporto con Osman: il giovane proverà a baciarla, ma lei lo rifiuterà. A quel punto, Sanem proverà a farle comprendere che forse il macellaio per lei rappresenta solo un amico.

DayDreamer, anticipazioni del 21 gennaio: Sanem e Can pensano ancora alla loro storia

Sanem e Can, nel frattempo, saranno sempre più lontani e la giovane deciderà di dedicarsi alla stesura del suo romanzo. Nonostante faccia di tutto per tenersi impegnata, Aydin non riuscirà a scacciare via il pensiero del suo ex fidanzato. Can vivrà la stessa situazione di Sanem e i due si telefoneranno nello stesso momento, trovando così occupato il numero dell'altro.

Quando Divit e Aydin riusciranno a sentirsi telefonicamente, entrambi fingeranno di stare bene e di aver superato la rottura. A quel punto, Sanem sarà indispettita al punto da presentarsi il giorno dopo in agenzia con un abito molto sensuale, così da poter far ingelosire Can.