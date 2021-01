Il ritorno di Can Yaman in Italia non è passato inosservato e ha scatenato un vespaio di polemiche in rete e sui social. Da qualche giorno, infatti, la star turca della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, è approdato a Roma per registrare un nuovo spot pubblicitario diretto dal regista Ferzan Ozpetek, che sui suoi canali social ha postato alcuni filmati del bagno di folla che attendeva l'attore al suo rientro in albergo. Scene a dir poco preoccupanti, data l'emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro Paese, che non sono passate inosservate e hanno scatenato la dura reazione da parte del capo della Polizia Franco Gabrielli.

L'attore turco Can Yaman travolto dalla folla a Roma: esplode la polemica

Dai video che sono stati postati su Instagram dal regista Ozpetek, si vede chiaramente che al suo ritorno in albergo dopo la giornata di lavoro sul set, Can Yaman è atteso da migliaia di persone che si sono accalcate fuori l'ingresso dell'albergo nella speranza di poterlo vedere e scattare una foto ricordo.

L'attore, dotato di mascherina, con grande fatica si fa strada tra le tantissime fan che erano lì ad aspettarlo e che si sono accalcate in massa, senza rispettare minimamente le regole del periodo che prevedono il distanziamento di almeno un metro gli uni dagli altri per evitare il contagio da Covid-19. Una scena che ha scatenato accese discussioni ed è stata sonoramente bocciata anche dal capo della Polizia, Franco Gabrielli.

Il capo della Polizia contro l'assembramento dei fan per Can Yaman: avviata un'indagine

Dopo aver visto le immagini della folla in massa per Can Yaman a Roma, Gabrielli ha dichiarato: "È un comportamento inaccettabile" e ha chiesto ai suoi uomini di fornire una relazione per poter dare il via a un'immediata indagine, volta a fare chiarezza su quanto accaduto.

Insomma il capo della Polizia ha duramente condannato l'avvenimento che ha avuto come protagonista l'attore della soap DayDreamer e si è augurato che scene simili non accadano più, dato che mettono a repentaglio la salute delle persone in un periodo particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Il ringraziamento di Can Yaman per i fan italiani

Nonostante l'accesa polemica sorta sul web e sui social, Can Yaman non ha proferito parola su quanto successo: sul suo account Instagram l'attore si è limitato a pubblicare una foto in cui ringrazia i fan italiani per tutti i regali che gli hanno fatto recapitare in albergo.

Intanto in televisione, prosegue la "Can-mania": le puntate di DayDreamer, trasmesse in prima serata, continuano ad assicurare a Canale 5 una media di circa due milioni e mezzo di spettatori a settimana.