Imperdibili le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate su Canale 5. Il piano di Hope per ottenere la custodia di Douglas le cambierà completamente la vita e a vincere sarà ancora una volta Thomas.

Brooke, coinvolta nel folle piano della figlia, dovrà dire la verità a Ridge. Forrester apprenderà così che Thomas non è affatto morto e che la sua ex moglie insieme a Hope sono state capaci di mantenere un segreto orribile pur di non finire in prigione.

Thomas cade nella vasca d'acido: anticipazioni Beautiful

Nelle prossime puntate, Thomas chiederà una notte d'amore a Hope in cambio della firma per l'adozione di Douglas.

La giovane Logan non accetterà, anche se continuerà a fargli credere di essere innamorata di lui, così da avere una vana speranza di ottenere la custodia del bimbo.

Intanto, alla Forrester Creations arriverà una vasca d'acido cloridrico per la colorazione di alcuni vestiti. In seguito a un malinteso, Thomas e Hope si troveranno nel magazzino dell'azienda di moda. Il giovane Forrester tenterà di baciare la sua ex moglie, che si tirerà indietro.

Il rifiuto di Hope scatenerà una serie di eventi drammatici. Stando alle anticipazioni americane di Beautiful, Thomas perderà l'equilibrio dopo una spinta della giovane Logan e finirà per precipitare nella vasca d'acido.

Hope confessa a Brooke di aver ucciso Thomas

Come rivelano le anticipazioni di Beautiful, Hope sarà certa di aver ucciso Thomas, anche se involontariamente.

Non sapendo come risolvere la situazione, l'unica cosa che farà sarà quella di correre da Brooke.

Intanto, Ridge inizierà a preoccuparsi per la lunga assenza del figlio, chiedendo a Hope se sappia qualcosa in merito. Brooke, angosciata dalla possibilità che la figlia finisca in carcere, la pregherà di mantenere l'assoluto riserbo.

La giovane Logan verrà assalita dai sensi di colpa e, dopo una lunga riflessione, deciderà di confessare a Ridge di aver causato la morte di Thomas.

Il ricatto di Forrester: le nuove anticipazioni di Beautiful

Thomas si presenterà come un redivivo dinanzi a Hope, che lo abbraccerà tra le lacrime. Il giovane Forrester le spiegherà di non essere caduto nell'acido, bensì in una vasca colma di detergente.

Tuttavia, il ragazzo avrà in mente un piano ben preciso. Ora che Hope ha la custodia di Douglas vivranno come una vera famiglia, così come diverso tempo fa, prima che venisse a galla il segreto dello scambio di culle di Beth.

E così, come rivelano le anticipazioni di Beautiful, Hope verrà incastrata da Thomas: se tornerà con lui e Douglas, nessuno (Ridge in primis) verrà mai a sapere dell'incidente al magazzino della grande azienda di moda e del patto di silenzio intercorso tra Hope e Brooke per celare la sua presunta morte.