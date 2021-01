Can Yaman domina l'attenzione dei giornali e dei social per la sua nuova storia d'amore con la conduttrice Diletta Leotta. L'attore turco, portato al successo in Italia dalla serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, è stato recentemente immortalato in compagnia della conduttrice volto di punta della piattaforma streaming Dazn. Tra i due pare che sia sbocciato il vero amore e a raccontare dei retroscena su questa storia d'amore che ha diviso i fan, ci ha pensato anche un amico turco dell'attore.

Parla l'amico turco di Can Yaman: nuovi retroscena sul flirt con Diletta Leotta

Nel dettaglio, una rivista di Gossip ha raccolto la testimonianza di un amico di Can Yaman che vive a Istanbul, il quale in forma anonima ha dato qualche aneddoto in più su questa storia travolgente che il divo della soap di Canale 5 starebbe vivendo con la bella Diletta Leotta.

L'amico di Can Yaman ha così fatto sapere che il loro flirt sarebbe nato sui social, dopodiché ci sarebbe stato l'incontro di qualche settimana fa a Roma, dove i due hanno alloggiato nello stesso albergo.

Un fine settimane di grande passione per Can e Diletta, come testimoniano le foto dei paparazzi che li hanno beccati in momenti di grande tenerezza: dalla cena in coppia fino alle coccole in albergo.

Le dediche d'amore social tra Can e Diletta

Insomma tutto farebbe pensare al fatto che tra i due ci sia un sentimento reale, testimoniato anche dalle dediche d'amore social che Can e Diletta si sono scambiati in questi ultimi giorni.

La più eclatante è stata quella di Can Yaman che sul suo profilo Instagram ha condiviso il brano "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco.

Una vera e propria poesia d'amore che, secondo i bene informati, sarebbe rivolta proprio alla conduttrice televisiva che gli ha rapito il cuore.

E, anche l'amico turco di Can Yaman ha confermato che tra i due ci sia davvero un ottimo feeling. "Il loro flirt è nato sui social e ora i due sono molto coinvolti" viene scritto sul settimanale, secondo quanto dichiarato da questa persona molto vicina all'attore di DayDreamer.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il possibile trasferimento di Can Yaman in Italia

Come se non bastasse, sembrerebbe che Can Yaman stia prendendo in seria considerazione anche l'ipotesi di potersi trasferire in Italia, così da stare vicino alla sua nuova fidanzata. L'ipotesi che si fa strada è quella che l'attore turco possa decidere di trasferirsi stabilmente a Milano, dove in questo periodo sarebbe interessato a prendere casa.

E Milano è anche la città dove vive Diletta Leotta che, ogni fine settimana, gira l'Italia per raccontare in diretta i match calcistici del campionato di Serie A, di cui da diversi anni è uno dei volti di punta.