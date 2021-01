Dayane Mello e Tommaso Zorzi sembravano avere trovato un punto d'incontro al Grande Fratello Vip. A quanto pare, però, tra i due coinquilini non sembra esserci pace. Durante una chiacchierata confidenziale con Carlotta Dell'Isola e Samantha de Grenet, la modella brasiliana ha sollevato alcuni dubbi sul web influencer. Secondo Dayane, Tommaso non sarebbe minimamente interessato alla vita degli altri. Inoltre, il suo intento sarebbe solo quello di vincere il reality show di Canale 5.

Il commento di Mello

Nelle ultime settimane di convivenza forzata, Tommaso Zorzi si era avvicinato a Dayane Mello, scatenando la gelosia di Stefania Orlando.

Nella notte tra mercoledì 20 gennaio e giovedì 21, la modella brasiliana è tornata ad attaccare il web influencer. Parlando con Samantha de Grenet e Carlotta dell'Isola, Dayane ha sollevato dei dubbi sul comportamento di Tommaso: "Lui non mi sopporta". Secondo Mello, spesso i due coinquilini ridono e scherzano ma alcuni giorni per Tommaso è come se Dayane non esistesse. Per la modella sudamericana, Tommaso si comporta in base alla sua giornata: "Io non ci sto più". Ma non è tutto, perché l'ex compagna di Stefano Sale è convinta che lo scopo di Tommaso sia solo quello di vincere il reality show: "Siamo nello stesso percorso, ma non sulla stessa lunghezza d'onda", ha aggiunto la ragazza. A detta della modella, le persone come Zorzi non si vivono il momento, non si aprono con le altre persone e non sono espansive verso il prossimo perché nella loro mente ci sono altre priorità.

Senza giri di parole, Mello ha affermato: "Lui non è una persona che si apre alle persone, perché non gli frega niente della vita degli altri". A Carlotta e Samantha, Dayane ha confidato di conoscere moltissime persone che pensano che il mondo giri solamente intorno a loro.

La vicinanza tra Rosalinda e Tommaso

Durante la chiacchierata con Dell'Isola e de Grenet, Dayane Mello ha espresso la sua opinione anche sulla vicinanza di Tommaso Zorzi a Rosalinda Cannavò.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Quest'ultima è molto amica della modella brasiliana, nonostante le due abbiano avuto spesso degli alti e bassi.

Mello ha spiegato che Tommaso non ha mai considerato Rosalinda, perché non ha una personalità che lo attrae. Nell'ultimo periodo, dunque, la vicinanza sarebbe dettata da motivi ben precisi: "Non so se c'è qualcosa, un interesse dietro, se c'è una strategia".

Secondo Dayane, le amicizie nate all'interno del Grande Fratello Vip nelle ultime tre settimane sarebbero solamente di facciata. Con rammarico la modella non ha compreso perché Tommaso sia restio nei suoi confronti. Infine, Dayane Mello ha fatto una sua considerazione personale su Zorzi: "Come se io gli dessi veramente fastidio".