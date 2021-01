Sabato 9 gennaio è tornato in onda su Canale 5 l'appuntamento con C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi che mette al centro le storie delle persone comuni che chiedono aiuto alla trasmissione per ricucire rapporti familiari. Tra quelle raccontate nel corso della prima puntata la vicenda di Francesco, mandato a chiamare da sua madre dopo che non si sentivano da ben cinque anni. La signora Maria Lucia ha chiesto aiuto alla De Filippi per poter riabbracciare sia sua figlia Federica che suo figlio Francesco: la prima, però, ha rifiutato l'invito mentre il secondo si è presentato in studio.

Maria Lucia scrive a C'è posta per te per rivedere i suoi due figli dopo 5 anni

Nel dettaglio, Maria Lucia è una donna che ad un certo punto del suo matrimonio si è resa conto di non amare più suo marito (padre di Francesco) ed ha intrapreso una relazione a tutti gli effetti con Piero.

I due stanno insieme da cinque anni e da due si sono uniti in matrimonio, diventando così marito e moglie.

Tuttavia nel momento in cui Maria Lucia ha rivelato a suo marito, la decisione di andare via per iniziare una nuova vita con Piero, i due figli si sono schierati contro di lei.

Federica e Francesco, infatti, sostengono di essere stati abbandonati dalla donna e per questo motivo hanno scelto di chiudere ogni tipo di rapporto con la loro mamma. A distanza di cinque anni, però, Maria Lucia ha deciso di fare questo passo importante e li ha mandati a chiamare in tv a C'è posta per te.

Francesco si presenta in studio a C'è posta per te

"Perché sei così duro con me? Non puoi perdonarmi dopo cinque anni?" ha chiesto la donna in lacrime rivolgendosi a suo figlio Francesco, l'unico assieme alla sua fidanzata, ad aver accettato l'invito del programma.

Maria Lucia ha ammesso di essere sempre stata una brava mamma con lui e di non meritare questo trattamento dai suoi figli, aggiungendo poi che i ragazzi hanno accettato senza problemi la nuova compagna del papà.

Anche Francesca, fidanzata di Francesco, ha speso delle parole positive nei confronti della mamma del suo fidanzato, ammettendo che le avrebbe fatto piacere se i due avessero recuperato il loro rapporto.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Il rifiuto di Francesco verso il nuovo marito della mamma

Poco dopo ha preso la parola anche Piero, attuale marito di Maria Lucia il quale ha ammesso che la donna pensa ai suoi figli, tutti i giorni della sua vita.

Dopo vari ragionamenti fatti anche con l'aiuto della De Filippi, Francesco ha accettato di togliere la busta di C'è posta per te per rivedere sua mamma ma al tempo stesso ha ammesso di non voler avere dei rapporti con il suo nuovo marito.

"Con lui non voglio avere niente a che fare" ha dichiarato Francesco.

A quel punto Piero ha scelto di abbandonare lo studio del programma mentre Francesco e Maria Lucia si sono finalmente riabbracciati.