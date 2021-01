Tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si è creato un forte legame nel corso dell'esperienza al GF Vip. Amicizia che negli ultimi tempi ha rischiato di naufragare per una nomination galeotta dell'influencer e per divergenze di vedute su alcuni compagni di avventura. Tra i due gli animi sono tornati a surriscaldarsi nel corso della festa brasiliana di sabato 9 gennaio. Nella circostanza i "vipponi" hanno indossato costumi tipici della nazione sudamericana e hanno ballato per tutta la sera a ritmo di samba. Come in altre circostanze, Zorzi è stato il mattatore della serata e, nella circostanza, si è scatenato con Dayane Mello, l'unica donna di sangue brasiliano presente nella casa più spiata dagli italiani.

Particolare che non è sfuggito a Stefania Orlando che ha avuto più di uno scontro infuocato con la modella. Al termine della serata la conduttrice televisiva si è confrontata con Tommaso sottolineando che questa volta era rimasta sorpresa in negativo dal suo comportamento. Parole che hanno provocato la reazione stizzita del venticinquenne: "Ti sei arrabbiata perché ho fatto una serata brasiliana con Dayane. Sono pieno, tu sei etero e pure sposata: non puoi farmi scenate di gelosia".

Stefania Orlando: 'Tutti chiariscono con Dayane, io non riesco'

Prima che la festa brasiliana al Grande Fratello Vip entrasse nel vivo Stefania Orlando si era soffermata a parlare con Cecilia Capriotti del suo rapporto con Dayane Mello. "Vedo che chiariscono con lei, io non ci riesco.

Ancora non mi ha chiesto scusa dopo aver detto che le facevo pena", aveva sottolineato la showgirl con la coinquilina che le ha raccontato che anche Tommaso Zorzi aveva fatto un passo indietro con la modella. Affermazioni che non hanno lasciato indifferente la romana che ha poi manifestato un certo fastidio nel vedere l'amico ballare per quasi tutta la durata del party con l'ex compagna di Stefano Sala.

In chiusura di serata Tommaso ha notato la freddezza della conduttrice televisiva e le ha chiesto cosa fosse accaduto. "Riesci sempre a sorprendermi Tommy e non sempre in positivo", ha replicato Stefania precisando di essere venuta a conoscenza del suo chiarimento con la brasiliana: "Avete detto che vi conviene ad entrambi".

La showgirl litiga con Zorzi, l'influencer: 'Non devo giustificarmi per aver ballato con Dayane'

Le stoccate di Stefania Orlando hanno provocato la reazione stizzita di Tommaso Zorzi che ha replicato a muso duro. "Con Dayane non ho chiarito nulla, ma in ogni caso posso essere libero di decidere con chi ballare?", ha aggiunto l'influencer che ha "convocato" anche Cecilia Capriotti per discutere delle confidenze che aveva fatto alla showgirl romana.

"Sono single, ho 25 anni e sono pure gay: se faccio una serata con una determinata persona non devo giustificarmi con nessuno", ha sottolineato Zorzi rimproverando l'amica per la "scenata di gelosia". "Hai 50 anni e sei pure sposata, quanta pazienza devo avere", ha chiosato prima di allontanarsi. Dall'altra parte, Stefania ha trovato conforto in Giulia Salemi che l'ha invitata a tranquillizzarsi in attesa di un nuovo confronto con il milanese.