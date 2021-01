C'è Posta Per Te torna in una versione nuova ed è pronta a regalare ai fedeli telespettatori nuove storie strappalacrime, comiche e drammatiche. Sempre rispettando le norme anti-Covid, la ventiquattresima edizione, in onda da sabato 9 gennaio 2021 su Canale 5, ospiterà le star televisive più amate dal pubblico italiano, che sicuramente riusciranno a regalare intense emozioni ai loro fan. La star più attesa di questa nuova edizione dello show condotto da Maria De Filippi, però, è l'attore Can Yaman, noto per aver impersonato Ferit Aslan nella soap Bitter Sweet – Ingredienti D’Amore e Can Divit nello sceneggiato DayDreamer – Le Ali Del Sogno.

La conduttrice del reality show più longevo della televisione italiana ha rilasciato dichiarazioni inedite al settimanale DiPiù Tv e ha speso parole dolci per l'attore turco.

Maria De Filippi apre la nuova stagione di C'è Posta Per Te: 'Daremo più importanza alle parole'

Maria De Filippi è pronta a tornare alla riscossa con la ventiquattresima edizione di C'è Posta per te. La stessa conduttrice del reality show, solo qualche mese fa, aveva rivelato ai portali di gossip che, a causa della pandemia, non sapeva se avrebbe fatto questa trasmissione serale. Ha aggiunto che rielaborando un po' il regolamento del suo show serale è riuscita a farlo andare in onda anche nel periodo di emergenza sanitaria. 'Daremo più importanza alle parole e meno ai comportamenti – ha dichiarato la moglie di Maurizio Costanzo - e ciò che diciamo dovrà coincidere con i sentimenti che manifestiamo'.

'Voglio Can Yaman nel mio show' dice Maria De Filippi

Dopo tante riunioni, analisi su come gli ospiti avrebbero dovuto interagire tra loro e l'applicazione di un protocollo sanitario molto rigido, C'è Posta Per Te ha avuto l'okay per ripartire. La formula è sempre la stessa: ogni sabato sera ci sarà un ospite con il desiderio di incontrare una persona importante e che non vede da tanto tempo o alla quale vuole ringraziare o chiedere il perdono.

Sicuramente gli abbracci e le strette di mano non ci saranno, sempre per via del rigidissimo protocollo sanitario.

Anche in questa nuova edizione del reality show serale di Maria De Filippi non mancheranno gli ospiti internazionali. La stella della soap DayDreamer – Le Ali Del Sogno torna come super ospite anche in questa nuova edizione di C'è Posta Per Te, forse sarà presente alla prima o alla seconda puntata.

La sua partecipazione è molto attesa, perché l'attore turco è molto acclamato e amato dagli italiani che lo seguono ovunque. I dipendenti della Mediaset hanno dichiarato che tra Can Yaman e Maria De Filippi è nata una profonda stima reciproca. La stessa conduttrice ha confessato che l'attore turco è il suo amico speciale e che le fa molto piacere averlo a C'è Posta Per Te.

Le storie di C'è Posta Per Te: 'Le scelgo io' dichiara la conduttrice

C'è Posta Per Te è la creatura preferita di Maria De Filippi, infatti, la conduttrice ha rivelato al settimanale DiPiù Tv che sceglie personalmente le storie, cura tutto, nei minimi particolari. In più, la moglie di Maurizio Costanza ha raccontato anche com'è nata questa trasmissione: 'Un giorno, l'allora ministro dell'Istruzione Luigi Berlinguer mi ha chiesto un incontro.

Fuori dal ministero, un fan mi ha fermato e mi ha chiesto di consegnare una lettera al ministro'. Da quel momento, nella testa di Maria De Filippi si è fatta largo l'idea di dare vita a un programma che esaudisse i desideri delle persone.

Da oltre vent'anni, C'è Posta Per Te è sulla cresta dell'onda. I soddisfacenti dati auditel e il suo successo hanno attirato l'attenzione degli altri Paesi esteri. Non a caso, lo show serale di Maria De Filippi è stato acquistato dalla Spagna, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca. Ma quella che incuriosisce di più è la versione araba della trasmissione intitolata Al Mousameh Karim, che tradotto in italiano è Chi Perdona È Generoso. Questa trasmissione araba è molto chiacchierata, infatti, i video postati su YouTube raccolgono fino a undici milioni di visual.

In generale, tutti i conduttori si ispirano a Maria De Filippi: il modo di parlare, i gesti, il modo di camminare, le strigliate.