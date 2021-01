Sabato 23 gennaio l'appuntamento su Canale 5 si rinnova con la trasmissione C'è posta per te condotta da Maria De Filippi. Ancora una volta, al centro del programma, ci saranno i sentimenti e le emozioni delle persone che chiederanno aiuto alla redazione per ricucire i loro rapporti familiari e sentimentali. In queste ore, sulla pagina Instagram del people show Mediaset, è stata data una piccola anticipazione su quello che andrà in onda e, tra le storie raccontate, ci sarà anche quella di una coppia. In particolar modo sarà lui a chiedere perdono alla sua fidanzata ma la reazione della donna sarà decisamente furiosa.

Coppia di fidanzata in crisi a C'è posta per te

Nel dettaglio, a mandare la posta sarà l'uomo che chiederà aiuto alla trasmissione per ottenere il perdono dalla sua fidanzata, quasi sicuramente dopo un probabile tradimento. "Sono uno stupido" ripete l'uomo al cospetto della sua donna che proprio non riesce a perdonarlo. "Non hai collegato neanche il cervello. lo hai scollegato completamente. Hai pensato solo ai tre neuroni e tutto il resto lo ha scollegato" sbotta la donna nello studio di C'è posta per te, visibilmente amareggiata per la situazione.

Lui chiede perdono ma lei attacca: 'Prima non piangevi'

"Prima non piangevi, però, eri felice" prosegue ancora la donna mentre l'ex fidanzato ribatte dicendo che non era affatto felice, ma cercava solo di dimenticare.

"Ti sono caduti pure i capelli nell'arco di un anno e ti sta bene" ha proseguito ancora la donna furiosa contro il suo fidanzato, con tanto di applauso di sottofondo del pubblico presente in studio.

Insomma una puntata decisamente da non perdere quella di C'è posta per te di questa settimana che potrà contare anche sulla presenza in studio del giovanissimo Michele Riondino, star della fiction Il Giovane Montalbano e di Can Yaman.

Nello studio di C'è posta per te ritornerà anche Can Yaman

L'attore turco, star della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, ritornerà nello studio del programma di Maria De Filippi per la sua seconda ospitata dopo quella di grande successo dello scorso anno. La presenza di Can è una delle più attese dal pubblico di C'è posta per te di questa edizione: la puntata è stata registrata lo scorso settembre, durante un soggiorno romano dell'attore che in quell'occasione registrò anche un'intervista per la trasmissione Verissimo.

Il pubblico di Can, in queste ore, è in visibilio sui social: in tantissimi hanno ringraziato la padrona di casa del people show per aver scelto di riportarlo di nuovo nello studio del suo programma. Tanti anche coloro che si complimentano con la De Filippi per la perfetta pronuncia del nome di Yaman.