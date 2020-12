Maria De Filippi si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 con C'è posta per te, il people show campione di ascolti del sabato sera che tornerà in onda nel 2021. Una trasmissione amatissima dal pubblico che, si lascia emozionare dalle storie familiari raccontate magistralmente dalla conduttrice, regina degli ascolti del Biscione. Anche quest'anno non mancheranno gli ospiti famosi che prenderanno parte alla trasmissione per fare delle sorprese a dei fans speciali. Tra questi vi segnaliamo la presenza di Can Yaman, l'attore turco protagonista della serie tv DayDreamer.

Il ritorno di C'è posta per te: dal 9 gennaio 2021 su Canale 5

Nel dettaglio, la messa in onda della prima puntata di C'è posta per te 2021 è fissata per sabato 9 gennaio, in prime time alle ore 21:30 circa. La trasmissione quest'anno dovrà vedersela contro il ritorno di Affari Tuoi, il game show condotto da Carlo Conti che ritorna in video dopo un lungo periodo di assenza e si propone di far giocare una coppia di futuri sposi.

Una sfida decisamente nuova questa del sabato sera, con la De Filippi che si ritroverà a doversi sfidare con il suo amico fraterno Carlo Conti che qualche anno fa la volle con se sul prestigioso palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo (che in quell'edizione fu record di ascolti).

I primi ospiti di C'è posta per te 2021: anche Can Yaman nel salotto della De Filippi

Intanto, però, sono già iniziate le prime registrazioni di C'è posta per te 2021 e anche quest'anno verranno messe al centro del racconto le storie commoventi e divertenti di persone comuni che hanno sogni da realizzare o incomprensioni familiari da appianare.

Un vero e proprio cocktail di forti emozioni al quale prenderanno parte molti personaggi famosi, italiani ed internazionali che si metteranno in gioco per fare delle sorprese speciali che sicuramente saranno ben gradite.

Tra questi vi è Can Yaman, l'attore sex symbol protagonista della serie televisiva dei record, DayDreamer - Le ali del sogno.

Anche Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis tra gli ospiti del 2021

Un ritorno per Can alla corte di Maria De Filippi, dato che già lo scorso anno fu uno degli ospiti d'eccezione del people show del sabato sera Mediaset. E poi ancora prenderanno parte a questa nuova edizione anche Sabrina Ferilli, giudice popolare di Tu si que vales e amica storica della padrona di casa.

In questa edizione, la Ferilli prenderà parte a C'è posta per te assieme alla sua amata mamma. Occhi puntati anche sui due re indiscussi dei quiz Mediaset: parliamo di Paolo Bonolis e Gerry Scotti che sono già confermati nel parterre di ospiti del 2021 della trasmissione in onda dal 9 gennaio su Canale 5.