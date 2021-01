Tra le storie che sono state raccontate nel corso della puntata di C'è posta per te del 23 gennaio c'è stata quella di Alessandro che ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi per riconquistare la fiducia della sua fidanzata Florinda. La donna, qualche tempo fa, ha scoperto il tradimento di Alessandro con una sua collega di lavoro e da quel momento ha scelto di mettere la parola fine alla loro relazione. Lui, però, non si è dato per vinto e amareggiato ha chiesto perdono. Intanto sui social, al termine della puntata del people show, è emerso che tra i due proseguirebbe tutto nel migliore dei modi.

Alessandro viene perdonato da Florinda a C'è posta per te

Nel dettaglio, Florinda in studio ha raccontato la sua versione dei fatti in merito al tradimento di Alessandro, ammettendo di aver trovato i messaggi che Alessandro si scambiava con più donne. La donna ha ribadito di essere ferita perché il suo fidanzato non le ha mai detto tutta la verità e pare che abbia confessato sempre "la metà" di quello che realmente faceva.

"Lo prenderei a mani in faccia" ha ammesso Florinda, lasciando intendere però di essere ancora innamorata di Alessandro e infatti alla fine ha scelto di togliere la busta di C'è posta per te e di riabbracciare di nuovo il suo fidanzato, dandogli una seconda chance.

Al termine del racconto della loro storia d'amore in tv, in tanti si sono riversati sui profili social della coppia per scoprire cosa è successo a distanza di qualche mese dalla registrazione di C'è posta per te.

La foto di Alessandra e Florinda insieme dopo il programma

Ebbene sì, Alessandro ha come immagine del profilo Facebook una foto che lo ritrae in compagnia di Florinda, sinonimo del fatto che tra i due vada ancora tutto a gonfie vele.

Insomma, sembrerebbe proprio che questa volta Alessandro abbia messo la testa a posto, decidendo di dedicarsi alla sua fidanzata che ha sofferto molto per i tradimenti del passato.

Chiara rifiuta la mamma e i fratelli a C'è posta per te

Questa non è l'unica storia raccontata nella puntata del 23 gennaio a C'è posta per te. In trasmissione, infatti, Maria De Filippi ha accolto anche una mamma che ha chiesto aiuto per poter riabbracciare sua figlia Chiara che non vedeva da ben 10 anni.

La ragazza ha accettato l'invito della mamma e dei suoi fratelli, ma in studio ha ammesso che per colpa loro sarebbe stata ridotta sul lastrico dal punto di vista economico.

Una realtà dei fatti venuta fuori solo nel corso del programma e che ha spinto Chiara a chiudere definitivamente la busta, nonostante Maria De Filippi abbia provato fino alla fine a farle cambiare idea.

Intanto il pubblico continua a premiare la trasmissione: la puntata del 23 gennaio è stata seguita da una media di oltre 6,5 milioni di spettatori con quasi il 30% di share.